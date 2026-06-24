"¿Qué tal? ¿Descansada?": la última conversación de víctimas de derrumbe en Loarque

Tegucigalpa.

Los últimos instantes antes del derrumbe que sepultó un complejo de bodegas en Tegucigalpa quedaron registrados en un video de seguridad que fue publicado en las últimas horas. En el hecho murieron tres personas y otra está desaparecida. Las grabaciones muestran el ingreso de empleados y las labores que realizaban durante las primeras horas de la mañana, entre las 6:00 y 7:00.

En las imágenes aparecen Félix Núñez, colaborador del área administrativa de la empresa, y Karen Girón, quienes fueron hallados sin vida. Antes del deslizamiento, el video muestra una jornada rutinaria: trabajadores entrando al complejo, desplazándose por las instalaciones, revisando documentos y realizando tareas frente a computadoras. Uno de los momentos registrados muestra a Félix Núñez conversando con Karen Girón mientras ambos realizan sus actividades habituales. “Buen día, ¿qué tal, descansada?”, se escucha en la grabación, en medio de un ambiente de normalidad.