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"¿Qué tal? ¿Descansada?": la última conversación de víctimas de derrumbe en Loarque

En las imágenes aparecen Félix Núñez, colaborador del área administrativa de la empresa, y Karen Girón, quienes fueron hallados sin vida, saludándose en la oficina antes de la tragedia

¿Qué tal? ¿Descansada?: la última conversación de víctimas de derrumbe en Loarque

Captura de pantalla del video de seguridad registrado y que muestra a dos de las víctimas.

Tegucigalpa.

Los últimos instantes antes del derrumbe que sepultó un complejo de bodegas en Tegucigalpa quedaron registrados en un video de seguridad que fue publicado en las últimas horas. En el hecho murieron tres personas y otra está desaparecida.

Las grabaciones muestran el ingreso de empleados y las labores que realizaban durante las primeras horas de la mañana, entre las 6:00 y 7:00.

Bomberos continúan la búsqueda de Karen Núñez y Félix Muñoz

En las imágenes aparecen Félix Núñez, colaborador del área administrativa de la empresa, y Karen Girón, quienes fueron hallados sin vida.

Antes del deslizamiento, el video muestra una jornada rutinaria: trabajadores entrando al complejo, desplazándose por las instalaciones, revisando documentos y realizando tareas frente a computadoras.

Uno de los momentos registrados muestra a Félix Núñez conversando con Karen Girón mientras ambos realizan sus actividades habituales. “Buen día, ¿qué tal, descansada?”, se escucha en la grabación, en medio de un ambiente de normalidad.

También se observa a empleados subiendo y bajando gradas, así como a una trabajadora con uniforme que camina con un teléfono celular hacia una puerta de vidrio. Posteriormente, otra persona ingresa al lugar con una mochila.

Minutos después de estas escenas, toneladas de tierra y escombros cayeron sobre la estructura, provocando el colapso del complejo y un incendio en el área afectada.


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Redacción La Prensa
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