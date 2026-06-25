Gobierno hace efectivo aumento salarial a maestros; ajuste ya se refleja en pago de junio

Tegucigalpa, Honduras

A través de un comunicado oficial, las autoridades destacaron que este cumplimiento representa un reconocimiento a la labor que realizan miles de maestras y maestros en la formación de la niñez y juventud hondureña.

El Gobierno de Honduras informó este jueves que a partir de hoy comenzó a hacerse efectivo el pago correspondiente al mes de junio para el gremio magisterial, incluyendo el aumento salarial previamente acordado con los docentes a nivel nacional.

Según el pronunciamiento, el ajuste salarial busca fortalecer las condiciones laborales del magisterio y responde a los compromisos asumidos por la administración con el sector educativo.

“El Gobierno honra la palabra empeñada y reafirma su compromiso de dignificar la labor docente, fortaleciendo las condiciones del magisterio nacional mediante hechos concretos, responsables y transparentes”, señala el comunicado.

Las autoridades subrayaron además que continuarán trabajando de manera conjunta con el sector educativo, al considerar que la inversión en los maestros representa una apuesta por el desarrollo presente y futuro del país.

El anuncio se da en medio de diversos desafíos en el sistema educativo hondureño, donde el gremio magisterial ha insistido en mejores condiciones laborales y mayores garantías para el ejercicio de su labor.



