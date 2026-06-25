Gobierno socializa propuesta de reforma energética de la Enee con las iglesias

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Gobierno del presidente Nasry Asfura realizó una jornada de socialización sobre el futuro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), en un encuentro organizado por la Secretaría de la Presidencia con representantes de diversos sectores religiosos del país. A la reunión asistieron el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro; el gerente de la Enee, Guillermo Peña Panting; y delegados de la Confraternidad Evangélica de Honduras, entre ellos presidentes de denominaciones, líderes regionales y representantes de asociaciones de pastores de distintas zonas del territorio nacional.

Durante la actividad, las autoridades expusieron la propuesta de reforma energética que impulsa el Gobierno, con el propósito de aclarar inquietudes y explicar los alcances de las medidas que se pretenden implementar en el sector eléctrico. Asimismo, se abrió un espacio para escuchar las recomendaciones y observaciones de los participantes, con el objetivo de incorporar aportes de la sociedad civil que contribuyan al fortalecimiento del sistema energético y a la prestación de un mejor servicio de electricidad.