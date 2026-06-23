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CN afirma que ya tienen los 65 votos para aprobar reformas al subsector eléctrico

El CN afirma que ya tiene 65 votos para aprobar reformas eléctricas. Aseguran que no habrá privatización de la Enee y que buscan modernizar el sistema energético

CN afirma que ya tienen los 65 votos para aprobar reformas al subsector eléctrico

Sesión ordinaria del Congreso Nacional de Honduras, donde los diputados debatieron iniciativas de ley relacionadas con reformas y proyectos de interés nacional.
Tegucigalpa, Honduras

El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, aseguró este martes que ya cuentan con los 65 votos necesarios para aprobar las reformas al subsector eléctrico, aunque buscan un respaldo más amplio.

Congreso contempla aprobar reformas a la Enee en sesión extraordinaria

Ledezma afirmó que el objetivo es dejar claro que el proyecto no implica la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), como ha sido señalado por sectores de oposición.

Indicó que el proceso de aprobación está en su fase final y que los puntos pendientes son más de forma que de fondo, al asegurar que existen amplios consensos entre las bancadas.

“Si hay algo que tiene este nuevo Congreso Nacional es que somos respetuosos de la ley y amantes de los consensos”, expresó en entrevista con HRN.

El funcionario destacó que la iniciativa busca modernizar el subsector eléctrico y salvar la situación financiera de la Enee, que opera con pérdidas millonarias.

Recordó que la estatal registra pérdidas de aproximadamente 1,500 millones de lempiras mensuales, es decir, unos 50 millones diarios, además de una deuda histórica cercana a los 120,000 millones de lempiras.

“Tenemos que hacer algo, o mañana será aún más lamentable”, advirtió, al citar al presidente del Congreso, Nasry Asfura.

Ledezma señaló además que, aunque algunos sectores del Partido Libre rechazan la iniciativa por considerar que impulsa la privatización, el proyecto no contempla esa medida, sino una modernización del sistema.

Agregó que el Partido Liberal ha solicitado revisar aspectos relacionados con subsidios y la redacción del texto para dejar explícitos algunos puntos.

Sin embargo, aclaró que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) es la encargada de definir los ajustes tarifarios, conforme a lo establecido en la ley.

Finalmente, sostuvo que una vez se consoliden los acuerdos, el Congreso estaría listo para aprobar la normativa en el próximo llamado a sesiones.

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Redacción La Prensa
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