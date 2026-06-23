María Antonieta Mejía asegura que la situación de la Enee es crítica

TEGUCIGALPA

La designada presidencial María Antonieta Mejía afirmó este martes que la situación actual de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) representa un asunto de seguridad nacional y uno de los principales desafíos económicos del país. La funcionaria señaló que las reformas al sector eléctrico deben ser analizadas con rigor técnico y legal, dejando de lado intereses políticos, con el objetivo de detener el uso ineficiente de recursos públicos que, según indicó, ha afectado por décadas las finanzas del Estado.

“El tema energético debe ser una prioridad nacional. Honduras necesita decisiones trascendentales que permitan rescatar la Enee, fortalecer la economía e invertir más recursos en salud, educación e infraestructura”, manifestó. Mejía.



Asfura pide a diputados apoyar reformas

En relación con este tema, el presidente Nasry Asfura se pronunció este lunes desde Panamá, donde participa en la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), y pidió al Congreso Nacional la aprobación de las reformas a la Ley del Subsector Eléctrico.