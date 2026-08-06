Aprueban créditos por $225 millones para fortalecer la gestión de las finanzas públicas

Tegucigalpa, Honduras

El pleno del Congreso Nacional aprobó este jueves dos contratos de endeudamiento público por un monto total de 225 millones de dólares, destinados a fortalecer la gestión de las finanzas públicas y garantizar el respaldo al Presupuesto General de la República.

​Las operaciones de crédito, suscritas con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fueron sometidas a discusión y evacuadas en un único debate tras dispensarse los trámites de ley a petición de la Comisión de Presupuesto.​

Durante la sesión, la representación del dictamen expuso que los recursos captados mediante estos instrumentos financieros buscan dotar de liquidez al Estado para cumplir los compromisos de inversión prioritarios.

​"Estos préstamos son apoyo presupuestario para cubrir todas las obligaciones que tiene el Gobierno de la República en el tema de proyectos, de transparencia en materia fiscal. Son préstamos altamente concesionales, con período de gracia, tasa de interés baja", argumentó Mario Pérez, presidente de la Comisión de Presupuesto y diputado del Partido Nacional.

​El primer contrato ratificado corresponde al Acuerdo de Financiamiento No. 80480-HN, suscrito el pasado 16 de junio de 2026 entre el Estado de Honduras y la AIF, por un valor de 125 millones de dólares.​Dicho capital otorgado por el organismo multilateral está estructurado a un plazo de 25 años, con cinco años de gracia y una tasa de interés anual del 1 %, recursos que irán dirigidos al programa de financiamiento suplementario sobre políticas de desarrollo, transparencia, así como sostenibilidad fiscal y climática.​