  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Cynthia Klitbo arremete contra Bárbara Torres: "Me hizo la vida imposible"

La villana de telenovelas no se guardó nada y habló sobre la actriz Bárbara Torres

Cynthia Klitbo arremete contra Bárbara Torres: Me hizo la vida imposible
1 de 10

La nueva temporada de "La Casa de los Famosos México" sigue dando de qué hablar en la industria del espectáculo. Ahora la participante que se robó todos los reflectores fue la actriz, Cynthia Klitbo, quien destapó su fuerte rivalidad con Bárbara Torres, protagonista de "La Familia P.Luche".

Cynthia Klitbo arremete contra Bárbara Torres: Me hizo la vida imposible
2 de 10

Durante la dinámica de "conectados", la protagonista de la telenovela "Teresa" aseguró que no tiene la mejor de las relaciones con la famosa que da vida a "Excelsa" en "La Familia P.Luche". Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

Cynthia Klitbo arremete contra Bárbara Torres: Me hizo la vida imposible
3 de 10

En el 24/7 de "La Casa de los Famosos México", Cynthia Klitbo se colocó en el ojo del huracán tras hablar de Bárbara Torres, famosa actriz de Televisa que destacó por su participación en las temporadas de "La Familia P.Luche".

Cynthia Klitbo arremete contra Bárbara Torres: Me hizo la vida imposible
4 de 10

Después de que el nombre de Bárbara Torres salió en la plática, Cynthia Klitbo recordó la participación que tuvo en la primera temporada de "La Casa de los Famosos México" y posteriormente confesó que no le cae bien.

Cynthia Klitbo arremete contra Bárbara Torres: Me hizo la vida imposible
5 de 10

"La hubieran metido a un quirófano. No me hagas hablar. No me cae bien, está muy cucu", contó.

Cynthia Klitbo arremete contra Bárbara Torres: Me hizo la vida imposible
6 de 10

En este sentido, la villana de telenovelas explicó que Bárbara Torres le hizo la vida imposible en Perú. Finalmente dijo que la actriz nacida en Argentina está muy mal y culpa a la menopausia.

Cynthia Klitbo arremete contra Bárbara Torres: Me hizo la vida imposible
7 de 10

"Me hizo la vida imposible en Perú. Está muy mal, la hecha la culpa a la menopausia y no hago esas mam#$%#", sentenció.

Cynthia Klitbo arremete contra Bárbara Torres: Me hizo la vida imposible
8 de 10

Cynthia Klitbo es una famosa actriz de Televisa que consiguió gran parte de su fama por el trabajo que realizó en "Por ella soy Eva", "El privilegio de amar", "Monteverde" y "Mi segunda madre".
Cynthia Klitbo arremete contra Bárbara Torres: Me hizo la vida imposible
9 de 10

En este 2026 fue confirmada como participante de "La Casa de los Famosos México".

Cynthia Klitbo arremete contra Bárbara Torres: Me hizo la vida imposible
10 de 10

En esta edición de La Casa de Los Famosos México se ha convertido en una de las personalidades más polémicas de a casa, por lo que está dando mucho de que hablar.

Cargar más fotos