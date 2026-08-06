Cynthia Klitbo arremete contra Bárbara Torres: "Me hizo la vida imposible"

La nueva temporada de "La Casa de los Famosos México" sigue dando de qué hablar en la industria del espectáculo. Ahora la participante que se robó todos los reflectores fue la actriz, Cynthia Klitbo, quien destapó su fuerte rivalidad con Bárbara Torres, protagonista de "La Familia P.Luche".
Durante la dinámica de "conectados", la protagonista de la telenovela "Teresa" aseguró que no tiene la mejor de las relaciones con la famosa que da vida a "Excelsa" en "La Familia P.Luche". Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.
En el 24/7 de "La Casa de los Famosos México", Cynthia Klitbo se colocó en el ojo del huracán tras hablar de Bárbara Torres, famosa actriz de Televisa que destacó por su participación en las temporadas de "La Familia P.Luche".
Después de que el nombre de Bárbara Torres salió en la plática, Cynthia Klitbo recordó la participación que tuvo en la primera temporada de "La Casa de los Famosos México" y posteriormente confesó que no le cae bien.
"La hubieran metido a un quirófano. No me hagas hablar. No me cae bien, está muy cucu", contó.
En este sentido, la villana de telenovelas explicó que Bárbara Torres le hizo la vida imposible en Perú. Finalmente dijo que la actriz nacida en Argentina está muy mal y culpa a la menopausia.
"Me hizo la vida imposible en Perú. Está muy mal, la hecha la culpa a la menopausia y no hago esas mam#$%#", sentenció.
Cynthia Klitbo es una famosa actriz de Televisa que consiguió gran parte de su fama por el trabajo que realizó en "Por ella soy Eva", "El privilegio de amar", "Monteverde" y "Mi segunda madre".
En este 2026 fue confirmada como participante de "La Casa de los Famosos México".
En esta edición de La Casa de Los Famosos México se ha convertido en una de las personalidades más polémicas de a casa, por lo que está dando mucho de que hablar.