Politizando las reformas al sector eléctrico

La actitud, por demás sectaria, fanatizada e intransigente de la cúpula del Partido Libertad y Refundación (Libre), convocando a sus bases para movilizarse en oposición a la reestructuración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), debe ser repudiada y expuesta para evidenciar las motivaciones detrás de tal orden antipatriótica altamente lesiva al interés nacional.

La reestructuración de la empresa de energía reviste carácter prioritario y de extrema urgencia para sanearla de una vez por todas, deteniendo la hemorragia actual, que supera los 4,500 millones de dólares, -11% del Producto Interno Bruto (PIB), y que crece a diario cada vez con mayor intensidad.

Como lo expusimos en este espacio hace tan solo unos días atrás, en Honduras urge recuperar las millonarias deudas contraídas por entes públicos y negocios particulares, implementar mantenimientos en los sistemas de distribución, transmisión y generación, ya obsoletos.

Seguidamente, también es de suma urgencia eliminar la crónica corrupción interna, el personal supernumerario, convertirlas en empresas por acciones a ser vendidas tanto a particulares -nacionales y extranjeros-, organizaciones, municipios.

La politización debe llegar a su fin a la brevedad.

Se deben abrir las puertas a inversiones en energías renovables: solar, eólica, geotérmica, progresivamente reduciendo la excesiva dependencia en el petróleo y sus derivados, altamente contaminantes y sujetos a coyunturas en su abastecimiento que escapan a nuestro control, ya que se originan en los países productores del llamado oro negro, varios de ellos sujetos a inestabilidad política y/o conflictos bélicos.

El presidente Nasry Asfura, antes de partir a países europeos en búsqueda de inversionistas que destinen sus capitales en nuestro país, para efecto de generación de oportunidades de negocios y generación de empleos, ha enérgicamente advertido: “... O respetan a Honduras o la respetan, porque estamos trabajando para servirle a Honduras”.

Las bancadas integrantes del Congreso Nacional deben proceder de inmediato a revisar el anteproyecto de ley contentivo de las distintas reformas a efecto de alcanzar consensos necesarios para la publicación de la legislación pertinente en el Diario Oficial La Gaceta.

Al momento de la votación deben pensar y actuar en función patriótica, beneficiando al bien común y no a intereses particulares, sean estos políticos o económicos.

El pueblo hondureño está expectante y vigilante para bien apoyar o repudiar tanto a legisladores como a todo aquel que intente llevar aguas a sus partidos políticos.

De igual manera, los organismos internacionales de crédito siguen muy de cerca el desenlace final de la revigorización de la Enee o bien su final y total colapso, que resultará de enormes perjuicios para el conjunto de la salud económica de Honduras, con implicaciones en el corto, mediano y largo plazo.