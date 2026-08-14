Paracaidistas y bandas de Colombia: preparan show nunca visto para desfiles del 15 en SPS

San Pedro Sula, Honduras

La Dirección Departamental de Educación de Cortés se prepara junto a la comunidad educativa para celebrar los 205 años de independencia con los tradicionales desfiles del 13, 14 y 15 de septiembre, que este año incluirán un espectáculo especial en el estadio Francisco Morazán. Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés, informó que ya se realizó una primera rifa para definir la participación de los centros educativos en los desfiles.

Rodríguez detalló que el viernes 13 de agosto en la 105 Brigada acudieron entre 80 y 90 centros educativos de San Pedro Sula para participar en la rifa de como iban a desfilar. El funcionario agregó que el proceso de inscripción continúa abierto y que la agenda de actividades comenzará el 31 de agosto con la arrío de la bandera, mientras que el 1 de septiembre se realizará la inauguración oficial del mes patrio y los actos relacionados con el Día de la Bandera. En San Pedro Sula, las autoridades educativas realizarán el 1 de septiembre una actividad en la municipalidad y posteriormente, a las 7:00 de la mañana, se desarrollará el acto cívico y la izada del pabellón nacional en las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, acompañados por alumnos de la Escuela Hogar San José. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La programación continuará el 3 de septiembre con una actividad folclórica en el gimnasio municipal y el 4 de septiembre con el desfile de las fuerzas vivas y patronatos de San Pedro Sula, previsto después de las 5:00 de la tarde. El 8 de septiembre se desarrollará la inauguración de la alfabetización, que también contará con un desfile, mientras que el 13 de septiembre será el turno de los estudiantes de preescolar, quienes desfilarán hasta la Plaza de las Banderas. El 14 de septiembre corresponderá a los estudiantes de educación básica y el 15 de septiembre será el gran desfile de educación media, que este año retomará su recorrido histórico y finalizará en el estadio Francisco Morazán.

Desfiles del 15 de septiembre

Uno de los principales atractivos que se prepara para el 15 de septiembre es un espectáculo de paracaidistas dentro del estadio. Rafael Rodríguez explicó que se trabaja con la Fuerza Aérea Hondureña para determinar la disponibilidad y concretar la participación de los paracaidistas. “Estamos ultimando detalles con lo que es el tema del show de los paracaidistas”, explicó Rodríguez, quien señaló que sostendrían una reunión con el capitán Rivera de la Fuerza Aérea para conocer si existe disponibilidad y contar con este espectáculo para los sampedranos. La organización también contempla la participación de dos bandas procedentes de Colombia, una de las novedades anunciadas para esta celebración. De acuerdo con Suyapa Coto Enamorado, directora municipal de educación de SPS, el alcalde ha gestionado la participación de ambas agrupaciones y se prepara una sorpresa con su presentación. Las autoridades educativas esperan que alrededor de 20,000 a 30,000 personas se concentren a lo largo del recorrido para disfrutar de los desfiles patrios y las diferentes actividades. El recorrido del 15 de septiembre comenzará en la LA PRENSA y finalizará en el estadio Francisco Morazán, retomando así una ruta histórica que, según explicaron los funcionarios, no se había realizado de esta manera durante los últimos tres o cuatro años. En cuanto al orden del desfile, se contempla inicialmente la participación del liceo que tradicionalmente encabeza la actividad, seguido por el COCIP, las fuerzas vivas y posteriormente la Policía Nacional. Después se incorporarán las bandas invitadas y los centros educativos, de acuerdo con el sorteo realizado mediante una aplicación. El cierre estará a cargo del Instituto José Trinidad Reyes (JTR), institución que tradicionalmente se encarga de poner el broche final al desfile de educación media en San Pedro Sula. Además, se prevé que las bandas colombianas tengan una participación especial durante el cierre. Los funcianarios agregaron que los desfiles del 13, 14 y 15 de septiembre también tendrán actividades sectoriales en diferentes puntos de San Pedro Sula, incluyendo sectores como Chamelecón y Rivera Hernández. Coto Enamorado explicó que los directores distritales están trabajando en la organización y posteriormente se distribuirán las autoridades que acompañarán cada actividad.

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