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PMOP despliega operativos permanentes en el centro de San Pedro Sula

Los operativos incluyen patrullajes a pie, motocicletas, vehículos y retenes fijos durante las 24 horas para prevenir delitos

  • Actualizado: 20 de agosto de 2026 a las 13:10 -
  • Laura Amaya
PMOP despliega operativos permanentes en el centro de San Pedro Sula

Los operativos de la PMOP buscan reforzar la seguridad y prevenir hechos delictivos en el centro de San Pedro Sula.

 Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. La Policía Militar del Orden Público (PMOP) inició operativos de saturación de manera permanente en el centro de San Pedro Sula, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir hechos delictivos en el casco histórico de la ciudad.

Las acciones forman parte del plan de seguridad para reducir los índices de criminalidad en una zona que diariamente es transitada por miles de personas.

El teniente coronel Jorge Campo, del Sexto Batallón de la PMOP, informó que los operativos se concentran en puntos céntricos de la ciudad y se extenderán hacia sectores de la circunvalación.

Los elementos realizan patrullajes a pie, en motocicletas y vehículos, además de instalar retenes fijos en puntos estratégicos.

Estamos dando operaciones de seguridad en todo el casco histórico y nuestra área de responsabilidad, con el fin de reducir los índices de criminalidad y que la población se sienta segura”, expresó Campo.

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El oficial detalló que la presencia de los agentes se mantendrá durante el día y la noche, con unidades motorizadas, vehículos y personal capacitado para responder ante situaciones que puedan representar un riesgo para la población.

Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA

Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA

 (Los operativos buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos las 24 horas del día, mediante recorridos a pie, en vehículos y motocicletas por los puntos de mayor afluencia del centro de San Pedro Sula.)

Campo explicó que las operaciones también toman como referencia las denuncias recibidas, con el propósito de intervenir sectores identificados como de mayor incidencia delictiva.

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Aseguró que la Policía Militar mantiene operaciones y objetivos diarios que, según indicó, han permitido realizar capturas y desarticular estructuras vinculadas con actividades ilícitas.

El oficial hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con los agentes y reportar cualquier situación sospechosa.

“Si ven un policía militar, no duden en avisar; vamos a controlar el área”, manifestó.

Ante las posibles molestias que pueden generar los retenes y el congestionamiento vehicular, Campo pidió comprensión a los conductores y aseguró que los controles se realizan procurando afectar lo menos posible la circulación.

Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA

Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA

 (En el recorrido realizado por LA PRENSA se verificó la presencia de efectivos militares en diferentes puntos del centro de San Pedro Sula.)

Las autoridades sostienen que los operativos de saturación forman parte de una estrategia permanente para reforzar la presencia de seguridad en San Pedro Sula y brindar protección a las personas que transitan por el centro de la ciudad.

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Redacción web
Laura Amaya

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