PMOP despliega operativos permanentes en el centro de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. La Policía Militar del Orden Público (PMOP) inició operativos de saturación de manera permanente en el centro de San Pedro Sula, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir hechos delictivos en el casco histórico de la ciudad.

Las acciones forman parte del plan de seguridad para reducir los índices de criminalidad en una zona que diariamente es transitada por miles de personas.

El teniente coronel Jorge Campo, del Sexto Batallón de la PMOP, informó que los operativos se concentran en puntos céntricos de la ciudad y se extenderán hacia sectores de la circunvalación.

Los elementos realizan patrullajes a pie, en motocicletas y vehículos, además de instalar retenes fijos en puntos estratégicos.

“Estamos dando operaciones de seguridad en todo el casco histórico y nuestra área de responsabilidad, con el fin de reducir los índices de criminalidad y que la población se sienta segura”, expresó Campo.