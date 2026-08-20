INE pide a habitantes de San Pedro Sula abrir las puertas y apoyar el Censo 2026

San Pedro Sula, Honduras. El levantamiento del Censo Nacional de Población 2026 avanza en el departamento de Cortés y este fin de semana llegará a San Pedro Sula, donde se concentrará uno de los mayores despliegues de personal debido a la cantidad de habitantes y viviendas que deben ser visitados. El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que hasta ahora el operativo ha permitido censar a 29,292 personas en Cortés, equivalente al 1.6 % de la población proyectada para el departamento. La cobertura de viviendas alcanza el 3.6 %, con más de 19,700 hogares visitados durante los primeros días del proceso en municipios como San Manuel, Villanueva y Puerto Cortés. Cortés tiene una población de alrededor de 1.8 millones de habitantes, por lo que el levantamiento representa un amplio despliegue de censistas en los diferentes municipios. La llegada del censo a San Pedro Sula representa una etapa importante del proceso debido a la carga poblacional del municipio. El INE había previsto un grupo de trabajo específico para la ciudad, cuya cantidad de personal requerida es similar a la destinada al resto de municipios de Cortés en conjunto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El nuevo censo permitirá actualizar los datos de población y vivienda que actualmente tienen como principal referencia el censo realizado en 2013. En ese entonces, el INE registró 719,064 habitantes en San Pedro Sula. Una de las novedades del proceso es el uso de dispositivos electrónicos para recopilar la información. La herramienta permite registrar los datos de manera digital y agilizar su procesamiento. Según Juan Carlos Salgado, portavoz del INE, cada entrevista tiene una duración promedio de 25 minutos y los censistas completan alrededor de 12.6 cuestionarios durante una jornada.

La información recopilada permitirá actualizar datos relacionados con población, viviendas y condiciones socioeconómicas, elementos que sirven como base para la planificación de políticas públicas y la distribución de recursos. El avance del operativo también ha estado acompañado de algunos incidentes de rechazo y situaciones de inseguridad para el personal de campo. Salgado explicó que parte de los inconvenientes se originan en desinformación que relaciona a los censistas con la verificación de contadores de energía o con actividades propias del Gobierno. Ante estas situaciones, el INE pidió a los ciudadanos verificar la identificación de los encuestadores y colaborar con el proceso. “El censo es una herramienta de Estado, no de un gobierno de turno. Si una comunidad no se censa adecuadamente, perderá recursos en las transferencias presupuestarias que financian proyectos como puentes o agua potable”, advirtió Salgado.

Cencistas usan dispositivo electrónico y van identificados

El operativo cuenta con el acompañamiento de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos para brindar seguridad al personal durante las visitas. El INE recuerda que la información recopilada tiene fines estadísticos y será utilizada para conocer cómo está distribuida la población y cuáles son las condiciones en que viven los hondureños. La institución mantiene además un verificador oficial para que los ciudadanos puedan comprobar la identidad del personal de campo.

El proceso ya comenzó en municipios como Villanueva y San Manuel, mientras que Puerto Cortés inició el levantamiento este miércoles. San Pedro Sula, uno de los municipios con mayor población del departamento, comenzará el trabajo de campo durante este fin de semana. El representante del INE destacó que una de las principales novedades del censo es el uso de dispositivos electrónicos, una herramienta que permite conocer en tiempo real el avance de los equipos y mejorar el seguimiento del levantamiento.

Dato Sobre el censo El INE pidió a la población verificar su identificación y colaborar con el proceso, cuya información es clave para la planificación y distribución de recursos.

El censo estaba previsto originalmente para 2023, pero su ejecución se realiza ahora con tecnología digital, lo que permitirá disponer de información actualizada sobre la población y sus condiciones de vida.

Cencistas han sido víctimas de agresiones

Aunque el INE reporta una respuesta favorable de la población, también se han registrado algunos rechazos y situaciones de tensión durante las visitas casa por casa. Salgado señaló que algunos censistas han sido víctimas de incidentes, entre ellos personas que les han lanzado agua o los han expulsado de determinadas zonas utilizando perros o machetes. Ante estas situaciones, el funcionario pidió a la población actuar con prudencia y recibir a los censistas, a quienes recomendó incluso ofrecerles agua debido a las condiciones en que realizan su trabajo. “Quien es rechazado es el censo como instrumento y no el censista como persona”, explicó Salgado al referirse a las dificultades que enfrentan algunos de los trabajadores durante el levantamiento.

El INE informó además que en cada municipio existe un comité de apoyo integrado por instituciones como la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos. En caso de agresiones, los censistas están facultados para presentar las denuncias correspondientes. El funcionario explicó que el censo no busca únicamente establecer cuántos habitantes tiene Honduras, sino también conocer quiénes son, dónde viven y cuáles son sus condiciones de vida. El cuestionario incluye preguntas relacionadas con las características de las viviendas, acceso a servicios, tecnología y otros aspectos socioeconómicos. Esta información permite identificar las condiciones en que vive la población y establecer necesidades que posteriormente pueden ser consideradas en la planificación estatal. También permitirá obtener información sobre la migración nacional e internacional, incluyendo a hondureños que han salido del país hacia Estados Unidos, Europa u otros destinos. Según Salgado, los resultados deben servir como una herramienta para que el Estado diseñe políticas públicas y programas de atención que respondan a las condiciones actuales de la población y no a las registradas en 2013. Uno de los aspectos destacados por el representante del INE es la importancia que los resultados del censo pueden tener para los municipios. Explicó que una actualización de la población permite contar con información para la planificación y distribución de recursos. Puso como ejemplo que si un municipio tenía una determinada cantidad de habitantes según el censo de 2013, pero la nueva medición refleja una población diferente, esto puede tener consecuencias en la planificación de las transferencias y en las obras que requieren financiamiento.