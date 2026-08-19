Entregan tarjetas para compra de alimentos a población vulnerable

San Pedro Sula, Honduras. Un fondo de 63 millones de dólares (L1,693.4 millones) será destinado a la atención de familias en condición de vulnerabilidad de 33 municipios de Honduras, mediante acciones de asistencia humanitaria, alimentación, salud y fortalecimiento de espacios para atender a personas afectadas por distintos fenómenos. El anuncio se realizó durante una reunión en la Casa del Migrante, en San Pedro Sula, con la participación de representantes de Migración, Naciones Unidas y Copeco. El ministro Reinaldo Sánchez explicó que los recursos forman parte de una iniciativa financiada con apoyo del gobierno de Estados Unidos y ejecutada por agencias de Naciones Unidas. Según Sánchez, la selección de los municipios beneficiarios se realizó durante el gobierno anterior con base en las afectaciones registradas por desplazamiento provocado por violencia, fenómenos asociados al cambio climático y otras situaciones de vulnerabilidad. El funcionario aclaró que la ayuda que se está entregando no corresponde únicamente a emergencias por sequía. En el norte del país, particularmente en el valle de Sula, la atención está relacionada con las afectaciones provocadas por inundaciones y tormentas que en distintos momentos han obligado a familias a abandonar sus viviendas.

Sánchez señaló que municipios del Valle de Sula forman parte de los 33 seleccionados para recibir apoyo. Entre ellos mencionó a San Pedro Sula, La Lima, Villanueva, Potrerillos y Puerto Cortés, aunque indicó que existen otros municipios incluidos en el programa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La región ha enfrentado históricamente los efectos de las lluvias y tormentas, que pueden provocar inundaciones, daños en viviendas y desplazamiento de familias.

El ministro destacó que esta realidad contrasta con la situación de otros municipios del país que actualmente enfrentan problemas derivados de la sequía. De acuerdo con sus declaraciones, mientras 75 municipios presentan afectaciones por sequía, en el Valle de Sula se mantienen acciones de vigilancia y fortalecimiento de las estaciones hidrometeorológicas debido al riesgo por lluvias. Los recursos también buscan atender a personas que retornan al país después de procesos migratorios, quienes requieren condiciones adecuadas para su recepción y reintegración. Entre las acciones contempladas se encuentra la entrega de alimentos a familias afectadas, transferencias y tarjetas para adquirir productos de alimentación en establecimientos comerciales. Sánchez explicó que también se contempla el fortalecimiento de los sistemas de salud, especialmente de los centros asistenciales, además del mejoramiento de espacios que puedan funcionar como albergues durante una emergencia. Como ejemplo, mencionó el gimnasio municipal de La Lima, que está siendo recuperado y acondicionado para que, además de sus funciones deportivas, pueda ser utilizado como espacio de atención y albergue cuando sea necesario.

La estrategia también busca reducir la utilización de centros educativos como albergues temporales, de manera que las escuelas puedan mantener sus funciones durante situaciones de emergencia. El ministro explicó que el fondo es ejecutado directamente por Naciones Unidas y no por el Gobierno de Honduras. La asistencia contempla tres entregas para las familias que fueron previamente focalizadas como beneficiarias. El proceso forma parte de una operación humanitaria que lleva varios meses en ejecución y que fue presentada anteriormente por la Cancillería.