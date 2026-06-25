Benefician a 1,400 hogares de SPS con asistencia alimentaria

San Pedro Sula

Con el objetivo de mitigar el impacto de la inseguridad alimentaria en los sectores más vulnerables de la capital industrial, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) desarrollan una jornada de asistencia humanitaria que beneficia a más de 1,400 familias.

Durante dos días de brigadas de entrega, cientos de hogares en condición de pobreza extrema están recibiendo tarjetas de supermercado valoradas en 150 dólares (más de 4,000 lempiras), con las que pueden adquirir productos de la canasta básica en supermercados de la ciudad.

COPECO

Alex Estévez, subcomisionado de Copeco, explicó a LA PRENSA que la institución brinda apoyo a la red humanitaria encargada de la distribución de las tarjetas, una iniciativa impulsada por el Programa Mundial de Alimentos. “Este beneficio ya se ha entregado en diferentes municipios del país. Se seleccionaron zonas altamente vulnerables y afectadas por inundaciones para llegar a las familias que realmente lo necesitan”, indicó Estévez. El funcionario detalló que la ayuda contempla tres entregas para cada familia beneficiada. En aquellas comunidades donde no existe acceso a supermercados, el apoyo se sustituye por la entrega de dos sacos de alimentos. La identificación de los beneficiarios se realiza en coordinación con las alcaldías municipales, que cuentan con registros de las colonias con mayores niveles de vulnerabilidad. Entre los sectores favorecidos en San Pedro Sula figuran Chamelecón, Rivera Hernández, Los Cármenes y Cofradía, entre otros.

Estévez destacó que Copeco participa en la validación y supervisión del proceso, como parte del trabajo conjunto que mantiene con organismos internacionales y entidades humanitarias en diferentes programas de asistencia y prevención.

Representantes de las instituciones involucradas señalaron que la estrategia busca no solo brindar un alivio económico inmediato a los hogares, sino también preservar la dignidad de los beneficiarios al permitirles elegir directamente los alimentos que necesitan para sus familias. La iniciativa forma parte de los planes de contingencia y resiliencia comunitaria que impulsan el PMA, COPECO y los gobiernos locales para fortalecer la seguridad alimentaria en las comunidades con mayores índices de vulnerabilidad en la zona norte del país.