MP: "Ni siquiera recibimos el 1% del presupuesto que la Constitución ordena"

"Esperemos que a través del Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas podamos tener una respuesta positiva, la Constitución de la República habla del 3%, de l Presupuesto General de la República asignado a la institución, y actualmente ni siquiera se nos da el uno por ciento", apuntó.

El funcionario señaló que la institución enfrenta limitaciones presupuestarias que dificultan ampliar su personal y desarrollar nuevos procesos de contratación.

Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público (MP) reclama un aumento de su presupuesto para contratar fiscales, detectives, investigadores y personal especializado que permita fortalecer la investigación y persecución penal en Honduras, informó el fiscal general adjunto, Marcio Cabañas.

Cabañas insistió en que un incremento presupuestario resulta necesario para abrir nuevos concursos y ampliar el recurso humano del ente fiscal.

"Tiene que haber un aumento al presupuesto, sin aumento al presupuesto no hay concurso para fiscales, ni para detectives, ni para otro personal que es necesario dentro del Ministerio Público", explicó.

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El presupuesto asignado al Ministerio Público para el ejercicio fiscal 2026 asciende a 3,040 millones de lempiras.

El fiscal general Pablo Emilio Reyes explicó que actualmente el Ministerio Público cuenta con aproximadamente 796 fiscales, pero considera necesario elevar esa cifra hasta cerca de 900 para atender las necesidades de la población y la demanda en materia de persecución penal.

"Hoy contamos aproximadamente con 796 fiscales. Ocupamos el doble o el triple de fiscales para hacer frente a esta delincuencia, estamos hablando, más o menos, de unos 900", detalló Reyes.

El funcionario también señaló que desde 2016 no se realiza un concurso para incorporar nuevos fiscales, una situación que ha limitado el crecimiento del personal encargado de desarrollar investigaciones y ejercer la acción penal.

Cabañas destacó la necesidad de reforzar las áreas vinculadas con la investigación criminal y las ciencias forenses para fortalecer la persecución penal pública a nivel nacional.

Ante las solicitudes oficiales, Elky Alvarado, vicepresidenta de la Asociación de Fiscales de Honduras, advirtió que la falta de fondos también afecta la eficiencia del Ministerio Público.