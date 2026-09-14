Congreso recibirá el Presupuesto 2027 y prevé aprobarlo antes de finalizar el año

Tegucigalpa, Honduras. El proyecto del Presupuesto General de la República para 2027 será entregado este lunes por la noche al Congreso Nacional, donde comenzará el proceso de revisión y discusión del instrumento que regirá las finanzas públicas durante el próximo ejercicio fiscal.
El monto previsto ronda los 457 mil millones de lempiras, unos 13,000 millones más que el presupuesto vigente para 2026, establecido en 444,000 millones de lempiras luego de las modificaciones realizadas durante este año.
La entrega del documento está prevista para las 7:00 de la noche en las instalaciones del Poder Legislativo. El acto será encabezado por la junta directiva del Congreso, que recibirá formalmente el proyecto remitido por la Secretaría de Finanzas.
Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional, confirmó que el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, será quien entregue el documento en representación del Poder Ejecutivo.
“Como manda la Constitución de la República el día de hoy el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, en nombre del presidente Asfura va a estar entregando el presupuesto general de la República”, expresó Ledezma.
Una vez recibido el proyecto, la junta directiva tiene previsto trasladarlo a la Comisión de Presupuesto para que comience su análisis. El procedimiento contempla audiencias públicas con los titulares de las distintas dependencias estatales.
Durante esas comparecencias, los secretarios de Estado y los responsables de entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas deberán explicar ante los diputados la distribución de los recursos asignados y los programas que se pretenden ejecutar.
“Hoy van a estar dándole los últimos retoques para la aprobación del presupuesto por parte del Ejecutivo y así posteriormente que lo recibamos hoy nosotros a las 7:00 de la noche y a la vez inmediatamente turnarlo a la Comisión de Presupuesto”, manifestó Ledezma.
El secretario del Congreso explicó que las audiencias servirán como mecanismo de socialización del proyecto presupuestario antes de que avance hacia su discusión en el pleno legislativo.
“Ese es el mecanismo que se va a estar utilizando para lo que va a ser en este caso el nuevo presupuesto para el año 2027”, argumentó el secretario.
La comisión prevé iniciar estas reuniones una vez que se concrete el retorno formal de las sesiones plenarias del Congreso Nacional. Además, se contempla la participación de diferentes sectores en el proceso de socialización.
Ledezma también destacó que el presupuesto correspondiente a 2026 fue aprobado hasta abril, debido a que, según afirmó, la administración anterior no presentó el proyecto en el tiempo establecido.
“Aquí felicitamos al presidente Asfura, todo el equipo de gobierno, particularmente el secretario de finanzas Emilio Hércules donde va a estar dando este presupuesto y que reitero, el presupuesto que nosotros aprobamos para este año fue aprobado en el mes de abril porque desafortunadamente en el gobierno anterior no presentaron presupuesto como realmente tenía que haber sido”, señaló el congresista.
El objetivo de las autoridades legislativas es evitar retrasos como los registrados en ejercicios anteriores y completar el trámite de aprobación dentro del plazo establecido.
La planificación de la junta directiva y de la Comisión de Presupuesto contempla que el dictamen sea llevado al pleno durante el último trimestre del año, con la intención de que el presupuesto quede aprobado antes del cierre del actual ejercicio fiscal.
“Antes del 31 de diciembre tiene que estar aprobado para que el 1 de enero se empiece a ejecutar”, enfatizó Ledezma.