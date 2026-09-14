Congreso recibirá el Presupuesto 2027 y prevé aprobarlo antes de finalizar el año

Tegucigalpa, Honduras. El proyecto del Presupuesto General de la República para 2027 será entregado este lunes por la noche al Congreso Nacional, donde comenzará el proceso de revisión y discusión del instrumento que regirá las finanzas públicas durante el próximo ejercicio fiscal. El monto previsto ronda los 457 mil millones de lempiras, unos 13,000 millones más que el presupuesto vigente para 2026, establecido en 444,000 millones de lempiras luego de las modificaciones realizadas durante este año. La entrega del documento está prevista para las 7:00 de la noche en las instalaciones del Poder Legislativo. El acto será encabezado por la junta directiva del Congreso, que recibirá formalmente el proyecto remitido por la Secretaría de Finanzas.

Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional, confirmó que el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, será quien entregue el documento en representación del Poder Ejecutivo. “Como manda la Constitución de la República el día de hoy el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, en nombre del presidente Asfura va a estar entregando el presupuesto general de la República”, expresó Ledezma. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Una vez recibido el proyecto, la junta directiva tiene previsto trasladarlo a la Comisión de Presupuesto para que comience su análisis. El procedimiento contempla audiencias públicas con los titulares de las distintas dependencias estatales. Durante esas comparecencias, los secretarios de Estado y los responsables de entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas deberán explicar ante los diputados la distribución de los recursos asignados y los programas que se pretenden ejecutar.