Congreso aprueba presupuesto 2026 por 444,265 millones de lempiras

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional aprobó la noche de este martes el Presupuesto General de la República 2026 por un monto de 444,265 millones de lempiras, tras una extensa sesión marcada por el cabildeo político y la discusión por capítulos del documento.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) mantiene intacta su asignación presupuestaria, mientras que las secretarías de Educación y Seguridad registran incrementos en sus recursos para el próximo ejercicio fiscal.

El debate fue abierto con el objetivo de acelerar su aprobación y garantizar la operatividad del gobierno del presidente Nasry Asfura. La Junta Directiva logró la dispensa de dos debates, lo que permitió discutir y votar el proyecto de 302 artículos en una sola jornada legislativa que se prolongó por varias horas debido a su complejidad técnica y la participación de las distintas bancadas.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, encabezó la sesión y destacó que el dictamen fue producto de un proceso de socialización con los diferentes sectores. “Esta iniciativa es de suma urgencia no solo para el Gobierno, no solo para el presidente Asfura, sino para el país; hay mucho problema por resolver, hay mucha gente que se tiene que atender y este es un instrumento para trabajar en temas de infraestructura, salud, educación y el agro”, expresó.

El presupuesto fue sometido a votación por capítulos, organizados en 10 bloques, donde los diputados presentaron observaciones y sugerencias. La sesión contó con el respaldo técnico de la Secretaría de Finanzas, encabezada por Emilio Hércules, junto al subsecretario Roberto Chan y la viceministra Lilian Rivera, quienes atendieron consultas y sustentaron las proyecciones macroeconómicas del gasto público.

Zambrano reiteró que la aprobación del presupuesto no solo responde a un mandato legal, sino que constituye una herramienta clave para atender los principales desafíos del país en materia de salud, infraestructura y sector agrícola.