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Investigan causa de muerte de joven dentro de maquila en Naco: esto sale a la luz

La jovencita Endy Yadira Jiménez Calderón era de profesión maestra de educación primaria y laboraba en una maquila de Naco, Cortés

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El Ministerio Público investiga las circunstancias en las que murió la joven Endy Yadira Jiménez Calderón, quien falleció este lunes dentro de las instalaciones de una maquila ubicada en Naco, Quimistán, Santa Bárbara.
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Personal del Ministerio Público ingresó a la empresa para realizar las diligencias correspondientes y recabar elementos que permitan establecer qué ocurrió antes y durante la muerte de la trabajadora.
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Jiménez Calderón, residente de Cofradía, Cortés, se desempeñaba como supervisora en la maquila, según la información conocida sobre el caso.
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La muerte de la joven generó consternación entre sus compañeros de trabajo, quienes la describieron como una persona carismática y de trato cordial.
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De acuerdo con información preliminar, Jiménez Calderón habría sufrido una descompensación de salud mientras se encontraba en su lugar de trabajo y posteriormente se desplomó.
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Sin embargo, esta versión aún debe ser confirmada mediante las investigaciones y las diligencias médico-forenses correspondientes.
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El caso también ha generado otras versiones entre personas vinculadas al entorno laboral de la joven, por lo que las autoridades buscan establecer si existió alguna circunstancia previa que pueda estar relacionada con su fallecimiento.
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Entre esas versiones se menciona un supuesto hostigamiento laboral que la joven habría sufrido por parte de un coordinador o supervisor de la planta.
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Asimismo, se asegura que antes de su muerte habría sostenido una fuerte discusión con un empleado de la empresa. No obstante, hasta ahora no existe confirmación oficial de que este hecho tenga relación con el fallecimiento.
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Por esa razón, las autoridades realizan las diligencias necesarias dentro de la maquila y recopilan información de trabajadores que pudieron haber presenciado los acontecimientos.
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La investigación deberá determinar si la joven murió como consecuencia de una emergencia médica o si existió algún otro factor que deba ser considerado por las autoridades.
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La jovencita Endy Yadira Jiménez Calderón era de profesión maestra de educación primaria y laboraba en una maquila de Naco, Cortés
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