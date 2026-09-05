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Kervin Arriaga suma minutos en la paliza de AEK de Atenas por la SuperLiga

El hondureño ingresó de cambio en el triunfo 5-0 sobre Aris Salónica. El triunfo coloca al equipo de la capital en la cima de la Superliga de Grecia.

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 14:46 -
  • Redacción La Prensa
Kervin Arriaga suma minutos en la paliza de AEK de Atenas por la SuperLiga

El mediocampista hondureño tendrá actividad de Champions esta semana que viene.
Grecia.

El mediocampista hondureño Kervin Arriaga vivió su estreno en la Superliga de Grecia en una jornada redonda para la escuadra capitalina. El exjugador del Levante de España sumó sus primeros minutos en el campeonato local durante la contundente goleada 5-0 que el AEK Atenas le propinó al Aris Salónica.

El Misilito saltó al terreno de juego sobre el minuto 80 en sustitución del rumano Răzvan Marin, quien minutos antes había marcado el tercer tanto del compromiso. Arriaga ingresó con el marcador ya inclinado 4-0 a favor de los locales, aportando equilibrio en la zona de creación para dar trámite al tramo final del encuentro.

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Este compromiso representa el tercer partido oficial de Arriaga vistiendo los colores de la institución griega. Previamente, el hondureño había disputado minutos en la fase previa de la UEFA Champions League frente al Levski Sofía de Bulgaria y firmó su primera titularidad en la Copa de Grecia ante el Nestos FC, donde destacó repartiendo una asistencia para el gol de Zini.

El festival ofensivo del AEK fue liderado por un doblete del atacante Barnabás Varga (11' y 62'), sumado a las anotaciones de Răzvan Marin (67'), Aboubakary (75') y Zini (90'), este último tras una asistencia de Petros Mantalos que selló la paliza en la capital helena.

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Con esta victoria, el AEK Atenas comparte la punta de la clasificación con siete unidades tras tres fechas disputadas, igualando en puntos con el Olympiacos pero adueñándose del primer lugar gracias a una mejor diferencia de goles.

El equipo de Arriaga mantiene un arranque ilusionante en el frente local mientras alista su debut en la Champions League la próxima semana donde debutará frente al LASK de Austria.

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