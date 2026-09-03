Triunfo del Lech Poznań: Luis Palma vuelve a ser protagonista en Polonia

Polonia.

El futbolista hondureño Luis Palma continúa ganando protagonismo con el Lech Poznań y este jueves volvió a ser titular en una importante victoria de su equipo en una nueva jornada de la Liga de Polonia. Después de marcar en el último compromiso, con un gol sobre el final que le permitió a su equipo quedarse con los tres puntos, el atacante hondureño volvió a aparecer en el once inicial. Aunque esta vez no pudo hacerse presente en el marcador, Palma tuvo participación en el triunfo 2-1 sobre el Jagiellonia Białystok, resultado que mantiene al Lech Poznań en la pelea por los primeros puestos.

El encuentro no fue sencillo para el conjunto local, que tuvo que trabajar hasta los últimos minutos para asegurar una nueva victoria. Los goles del Lech Poznań fueron obra de Pablo Rodríguez y Michał Gurgul, quienes permitieron al equipo sumar tres puntos de gran importancia en este inicio de temporada. Con este triunfo, el Lech Poznań alcanzó 13 puntos y se mantiene en la parte alta de la clasificación. La pelea por el liderato se encuentra bastante ajustada, ya que el Legia de Varsovia y el Górnik ocupan las siguientes posiciones con 12 unidades cada uno.

El hondureño gana protagonismo

En lo que va de la actual temporada de la liga polaca, Luis Palma ha participado en los cinco partidos disputados por el Lech Poznań, consolidándose poco a poco como una pieza importante dentro del esquema ofensivo del equipo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El atacante hondureño suma hasta el momento un gol y dos asistencias, números que reflejan su aporte durante este comienzo de campeonato y que le permiten mantener protagonismo dentro del plantel. Palma, formado futbolísticamente en las filas del Vida de La Ceiba, busca mejorar los registros que consiguió durante la temporada anterior, cuando tuvo una destacada participación con el conjunto polaco. Durante la pasada campaña, el hondureño registró 10 goles y seis asistencias en 31 partidos, números que fueron determinantes para que el Lech Poznań terminara conquistando el título de campeón. Ahora, el objetivo del catracho es mantener la regularidad, seguir aportando al equipo y convertirse nuevamente en uno de los jugadores importantes en la lucha por los objetivos de la temporada.

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