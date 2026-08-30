¡Luis Palma anotó en el 90+6' y le da triunfo al Lech Poznan en Polonia!

Polonia.

Sin embargo, el Widzew Łódź logró despertar y cinco minutos más tarde del segundo tanto, descontaron con la anotación de Karol Swiderski. Este marcador no se movió y se fueron al descanso con el 1-2 a favor del Lech.

El cuadro polaco comenzó dando el primer golpe en el duelo y por medio de Antoni Kozubal abrieron la cuenta apenas en el minuto 6. Las cosas marchaban de la mejor manera para los visitantes y en el 22' aumentaron la cuenta con el tanto de Allahyar Sayyadmanesh. El actual campeón estaba superando a su rival en el Stadion Widzewa.

¡Agónico triunfo! El hondureño Luis Palma firmó este domingo un cierre tremendo en la semana y lo hizo marcando un gol importante para e l Lech Poznan en Polonia. El 'Bicho' salvó a su equipo y le dio el triunfo ante el Widzew Łódź en su cuarto compromiso en la Ekstraklasa.

Ya en la segunda etapa, el equipo local emparejó el duelo por medio de Mariusz Fornalczyk en el 53'. En ese complemento, se vino el ingreso de Luis Palma: el jugador catracho arrancó desde el banquillo y el entrenador Niels Frederiksen lo hizo ingresar en el minuto 68 en lugar de Agnero.

Un movimiento que dio frutos, ya que el hondureño firmó el tanto del triunfo in extremis. Cuando todo parecía que iba a terminar en un empate 2-2, apareció Palma, quien aprovechó un error de su rival en la zona baja para definir.

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El guardameta rival y su compañero tuvieron mala comunicación al momento de intentar despejar el balón, el 'Bicho' no dejó por perdido y con la salida del arquero, decidió disparar desde fuera del área para endosar el 2-3 de su equipo y firmar un agónico triunfo en el 90+6' desatando la locura de su equipo.

El catracho venía de brindar una asistencia en el juego de los playoff del Lech Poznan ante Thun para clasificar a la UEFA Europa League y con el tanto de este domingo, firma una nueva aportación en lo que va de la temporada con el cuadro polaco.

Con este triunfo, el campeón escala al segundo lugar de la Ekstraklasa con 10 puntos, dos por debajo del Legia de Varsovia. Sin embargo, el equipo del hondureño cuenta con dos partidos pendientes por disputar en la liga local. Su próximo compromiso es el jueves 3 de septiembre ante el Jagiellonia Białystok en el Estadio Municipal de Poznan.