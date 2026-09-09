Honduras y República Dominicana buscan ampliar comercio e inversión

El evento reunió a autoridades gubernamentales, empresarios y representantes de diferentes sectores para analizar alternativas que permitan incrementar el intercambio comercial, facilitar nuevas inversiones y mejorar la conectividad entre ambos mercados.

Tegucigalpa, Honduras.– Honduras y República Dominicana buscan fortalecer sus relaciones comerciales y abrir nuevas oportunidades de inversión para empresas de ambos países, durante el IV Encuentro Empresarial de Exportación, Importación, Inversión y Turismo, desarrollado el 7 y 8 de septiembre.

Durante el encuentro participó como panelista el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Epaminondas Marinakys, quien destacó el potencial que existe para ampliar las relaciones económicas entre Honduras y República Dominicana.

Marinakys señaló que actualmente Honduras mantiene una balanza comercial favorable con República Dominicana. Explicó que las exportaciones hondureñas hacia ese mercado superan los 1,200 millones de dólares, mientras que las importaciones rondan los 500 millones de dólares.

“Honduras exporta arriba de mil 200 millones de dólares a República Dominicana. Nosotros compramos alrededor de 500 millones y eso tradicionalmente se ha mantenido. Lo importante es que esa oportunidad de negocios se pueda aumentar, crecer”, manifestó el funcionario.

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Como parte de esta agenda, representantes de República Dominicana también sostuvieron una reunión de trabajo con el CNI para dar seguimiento al convenio suscrito con ProDominicana y analizar mecanismos que permitan convertir los acuerdos existentes en acciones concretas.

Las autoridades de ambos países también abordaron temas relacionados con la diversificación de las exportaciones, eliminación de barreras comerciales, facilitación aduanera, zonas francas, turismo, comercio electrónico, alianzas público-privadas y participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los mercados internacionales.

Uno de los puntos destacados fue la necesidad de fortalecer la conectividad aérea directa. Marinakys explicó que Honduras busca aprovechar la posición estratégica de República Dominicana como punto de conexión con Europa, Sudamérica y diferentes ciudades de Estados Unidos, mientras avanzan las gestiones para un acuerdo de cielos abiertos.

El secretario ejecutivo del CNI también resaltó la importancia de modernizar los procesos gubernamentales para facilitar la llegada de capital extranjero.

En ese sentido, destacó los esfuerzos para digitalizar trámites y hacerlos más rápidos, transparentes y accesibles para los inversionistas.