Honduras y República Dominicana buscan ampliar comercio e inversión

Tegucigalpa, Honduras.– Honduras y República Dominicana buscan fortalecer sus relaciones comerciales y abrir nuevas oportunidades de inversión para empresas de ambos países, durante el IV Encuentro Empresarial de Exportación, Importación, Inversión y Turismo, desarrollado el 7 y 8 de septiembre.
El evento reunió a autoridades gubernamentales, empresarios y representantes de diferentes sectores para analizar alternativas que permitan incrementar el intercambio comercial, facilitar nuevas inversiones y mejorar la conectividad entre ambos mercados.
Durante el encuentro participó como panelista el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Epaminondas Marinakys, quien destacó el potencial que existe para ampliar las relaciones económicas entre Honduras y República Dominicana.
Marinakys señaló que actualmente Honduras mantiene una balanza comercial favorable con República Dominicana. Explicó que las exportaciones hondureñas hacia ese mercado superan los 1,200 millones de dólares, mientras que las importaciones rondan los 500 millones de dólares.
“Honduras exporta arriba de mil 200 millones de dólares a República Dominicana. Nosotros compramos alrededor de 500 millones y eso tradicionalmente se ha mantenido. Lo importante es que esa oportunidad de negocios se pueda aumentar, crecer”, manifestó el funcionario.
Como parte de esta agenda, representantes de República Dominicana también sostuvieron una reunión de trabajo con el CNI para dar seguimiento al convenio suscrito con ProDominicana y analizar mecanismos que permitan convertir los acuerdos existentes en acciones concretas.
Las autoridades de ambos países también abordaron temas relacionados con la diversificación de las exportaciones, eliminación de barreras comerciales, facilitación aduanera, zonas francas, turismo, comercio electrónico, alianzas público-privadas y participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los mercados internacionales.
Uno de los puntos destacados fue la necesidad de fortalecer la conectividad aérea directa. Marinakys explicó que Honduras busca aprovechar la posición estratégica de República Dominicana como punto de conexión con Europa, Sudamérica y diferentes ciudades de Estados Unidos, mientras avanzan las gestiones para un acuerdo de cielos abiertos.
El secretario ejecutivo del CNI también resaltó la importancia de modernizar los procesos gubernamentales para facilitar la llegada de capital extranjero.
En ese sentido, destacó los esfuerzos para digitalizar trámites y hacerlos más rápidos, transparentes y accesibles para los inversionistas.
Marinakys agregó que el CNI continuará apoyando a empresarios e inversionistas mediante herramientas como el Portal Digital de Inversiones, con el propósito de identificar oportunidades, facilitar procesos y contribuir a superar obstáculos para la ejecución de nuevos proyectos.
La misión dominicana que participó en el encuentro estuvo integrada por funcionarios y empresarios interesados en explorar nuevas oportunidades de comercio e inversión.
Según Marinakys, existe además una relación empresarial importante entre ambos países que puede continuar creciendo.
El encuentro se desarrolla en el marco del acercamiento entre los gobiernos de Honduras y República Dominicana, luego de la reunión sostenida recientemente entre los presidentes Nasry Asfura y Luis Abinader.
Para el CNI, estos espacios permiten acercar al sector privado de ambas naciones, identificar nuevos negocios y promover condiciones que favorezcan una mayor integración económica.
La meta es que el intercambio comercial, la inversión y la conectividad se traduzcan en nuevas oportunidades para las empresas y en generación de empleo.