CNA pide al Congreso Nacional aprobar reformas electorales este año

Castellanos advirtió a los diputados que Honduras puede enfrentar diferentes dificultades como país, pero no debe poner en riesgo la democracia.

Tegucigalpa, Honduras.– La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, hizo un llamado al Congreso Nacional para que apruebe este año las reformas electorales necesarias para "fortalecer la democracia".

“Podemos perder muchas cosas como país, pero no la democracia”, expresó la directora del CNA, al insistir en la necesidad de establecer reglas claras que garanticen la participación ciudadana y contribuyan a generar estabilidad para los próximos gobiernos.

En ese sentido, pidió que las reformas no se limiten a incorporar nuevos artículos a las leyes, sino que permitan contar con elecciones confiables e instituciones legítimas.

La funcionaria también planteó la importancia de contar con un sistema en el que las autoridades conozcan claramente sus límites y actúen dentro del marco legal.

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Según Castellanos, la democracia no debe depender de quién esté en el poder, sino de una legislación electoral sólida y clara.

Recordó las dificultades registradas en el proceso electoral de 2025, cuando surgieron cuestionamientos sobre las reglas del juego y quedaron expuestas debilidades en el sistema. Señaló que, en ese momento, existía coincidencia sobre la necesidad de impulsar cambios.

Sin embargo, Castellanos cuestionó que hayan transcurrido nueve meses desde que el actual Congreso Nacional asumió funciones sin que las reformas hayan avanzado al ritmo esperado. Por ello, planteó que la discusión debe pasar de las declaraciones a acciones concretas.

La directora del CNA también dirigió un mensaje a la Comisión de Asuntos Electorales, a la que pidió no limitar su trabajo a mantener abiertas las mesas de discusión. Consideró que su responsabilidad debe ser impulsar una verdadera transformación del sistema electoral.

En ese sentido, pidió al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, establecer una fecha para comenzar la discusión de las reformas y definir cuándo podrían ser aprobadas. “Póngale fecha a esta discusión”, expresó Castellanos, al considerar necesario que la ciudadanía conozca los plazos.

Castellanos señaló que existen propuestas relacionadas con temas como plazos, quórums y sanciones, pero consideró que el debate debe ir más allá.

A su criterio, también es necesario definir quién administra el proceso electoral, bajo qué condiciones lo hace y qué garantías existen para considerar legítimo un resultado.

La directora del CNA sostuvo que Honduras no puede cerrar 2026 únicamente con mesas técnicas, reuniones y propuestas. Insistió en que este año debe concluir con reformas electorales acordes con las lecciones que dejó el proceso de 2025 y con el modelo democrático que el país busca construir.