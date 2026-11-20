Tegucigalpa, Honduras. La espera por una respuesta judicial en el caso de Angie Peña llegará este viernes a una etapa decisiva, cuando el Tribunal de Sentencia dé a conocer si los cuatro hombres señalados de integrar la estructura criminal transnacional Delta Teams son declarados culpables o quedan absueltos por los delitos que se les imputan. La audiencia de lectura de fallo está programada para la 1:30 de la tarde en la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional. Los jueces comunicarán la resolución luego de analizar las pruebas presentadas durante el juicio. Los imputados son los extranjeros Harold Joseph Green, William James Murdock y Gary Lee Johnston, además del hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, quienes enfrentan la acusación de pertenecer a una red vinculada con la desaparición de la joven hondureña.

Los cuatro acusados llegaron a las instalaciones judiciales alrededor de las 9:30 de la mañana, donde permanecieron a la espera de la determinación que definirá su situación legal en este proceso.

Declaraciones de Julissa Villanueva

En medio de la expectativa por el resultado, la exviceministra de Seguridad Julissa Villanueva volvió a pronunciarse sobre el caso y manifestó que espera que el juicio marque un antes y un después en la lucha contra las redes dedicadas a la explotación y comercialización de personas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A través de un mensaje, Villanueva sostuvo que el proceso contra los integrantes de Delta Teams debe convertirse en un precedente histórico en Honduras. Asimismo, aseguró que continuará exigiendo respuestas sobre el paradero de la joven y que los responsables reciban las sanciones correspondientes.

La madre de Angie Peña también se mantiene pendiente de la resolución judicial. La progenitora manifestó su esperanza de que los jueces emitan un fallo condenatorio y se haga justicia por la desaparición de su hija, así como por otras mujeres y niñas hondureñas. Sin embargo, independientemente de la decisión que se anuncie este viernes, una de las principales interrogantes del caso continúa sin respuesta: ¿dónde está Angie Peña? La joven desapareció el 1 de enero de 2022, mientras disfrutaba de las vacaciones de Año Nuevo junto a sus familiares en Roatán, Islas de la Bahía. Desde aquel día, sus familiares han emprendido una lucha constante para conocer qué ocurrió y obtener información sobre su paradero, en un caso que ha generado conmoción y mantiene la atención pública en Honduras.