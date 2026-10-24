Adolescente es asesinada a balazos en su casa; novio es acusado por el crimen

Una adolescente de 15 años murió tras ser atacada a balazos presuntamente por un hombre de 20 años con quien mantenía una relación sentimental. El crimen ocurrió el pasado jueves 22 de octubre en Arcadia, California, Estados Unidos.
La víctima fue identificada como Mina Kurdian, quien fue encontrada sin vida por agentes policiales que acudieron a su vivienda tras recibir el reporte del ataque.
De acuerdo con la información de las autoridades, el sospechoso, identificado como Paul Anthony Cruz Jr., habría ingresado por la fuerza a la residencia de la menor.
Una vez dentro del inmueble, el hombre presuntamente disparó contra la adolescente, causándole heridas que le provocaron la muerte.
Tras el ataque, el sospechoso abandonó el lugar y huyó hacia la ciudad de Pasadena, donde las autoridades iniciaron su búsqueda.
Aproximadamente una hora después del crimen, los agentes localizaron a Cruz e intentaron acercarse para intervenir.
Sin embargo, durante el procedimiento policial, el hombre se disparó, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario.
El sospechoso ingresó al hospital en estado crítico, según la información publicada por medios de California sobre el caso.
Las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que ocurrió el ataque y las condiciones en que se desarrolló la relación entre la víctima y el presunto agresor.
El caso permanece bajo investigación mientras los agentes recopilan información para esclarecer los hechos.