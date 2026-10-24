Congreso Nacional recibe a 128 diputados infantiles de los 18 departamentos

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional recibió este sábado a los 128 niños y niñas que participarán en la XXIX edición del Congreso Infantil 2026, una iniciativa que busca promover la participación ciudadana, el liderazgo y la inclusión de la niñez hondureña.

Los diputados infantiles representan a los 18 departamentos de Honduras y desarrollarán una agenda de actividades durante cuatro días, bajo el lema “Los niños hablan, Honduras escucha”.

La directora del Despacho de Acción Social y Esperanza del Poder Legislativo, Yohana Estrada de Zambrano, y la ministra de Educación, Ivette Argueta, dieron la bienvenida a los participantes en el inicio de la jornada.

Las primeras actividades incluyeron el proceso de inscripción y la participación en dinámicas recreativas y formativas, diseñadas para fomentar la convivencia y el aprendizaje entre los representantes infantiles.

La organización de estas actividades contó con el apoyo de la Fundación de la Agroindustria Azucarera de Honduras (Funazúcar), Fundación Ficohsa y Fundación Diunsa, que colaboraron en el desarrollo de circuitos educativos.

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Durante los cuatro días del encuentro, los niños y niñas participarán en diferentes actividades en el Palacio Legislativo y otras instituciones, como parte de una experiencia orientada a fortalecer sus habilidades y conocimientos.

La iniciativa también busca ofrecer espacios para que los participantes compartan sus ideas, inquietudes y perspectivas sobre la situación del país desde sus comunidades.