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Congreso Nacional recibe a 128 diputados infantiles de los 18 departamentos

os niños y niñas participarán durante cuatro días en actividades educativas y formativas bajo el lema “Los niños hablan, Honduras escucha”.

Congreso Nacional recibe a 128 diputados infantiles de los 18 departamentos

Un total de 128 representantes de la niñez hondureña fueron recibidos en el Poder Legislativo para participar en la XXIX edición del encuentro.

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional recibió este sábado a los 128 niños y niñas que participarán en la XXIX edición del Congreso Infantil 2026, una iniciativa que busca promover la participación ciudadana, el liderazgo y la inclusión de la niñez hondureña.

Los diputados infantiles representan a los 18 departamentos de Honduras y desarrollarán una agenda de actividades durante cuatro días, bajo el lema “Los niños hablan, Honduras escucha”.

La directora del Despacho de Acción Social y Esperanza del Poder Legislativo, Yohana Estrada de Zambrano, y la ministra de Educación, Ivette Argueta, dieron la bienvenida a los participantes en el inicio de la jornada.

Las primeras actividades incluyeron el proceso de inscripción y la participación en dinámicas recreativas y formativas, diseñadas para fomentar la convivencia y el aprendizaje entre los representantes infantiles.

La organización de estas actividades contó con el apoyo de la Fundación de la Agroindustria Azucarera de Honduras (Funazúcar), Fundación Ficohsa y Fundación Diunsa, que colaboraron en el desarrollo de circuitos educativos.

Durante los cuatro días del encuentro, los niños y niñas participarán en diferentes actividades en el Palacio Legislativo y otras instituciones, como parte de una experiencia orientada a fortalecer sus habilidades y conocimientos.

La iniciativa también busca ofrecer espacios para que los participantes compartan sus ideas, inquietudes y perspectivas sobre la situación del país desde sus comunidades.

Congreso Nacional lanza la XXIX edición del Congreso Infantil 2026

Durante la bienvenida, Estrada de Zambrano expresó su satisfacción por recibir a los diputados infantiles y destacó la diversidad de opiniones que aportan los representantes de los distintos departamentos.

La directora de Acción Social también subrayó la importancia de promover la inclusión y garantizar que todos los niños y niñas tengan oportunidades de participación, sin distinción.

La XXIX edición del Congreso Infantil 2026 continuará con actividades destinadas a impulsar el liderazgo de la niñez y escuchar sus propuestas, bajo el principio de que la participación y la inclusión son fundamentales para construir una sociedad con mayores oportunidades.

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Redacción La Prensa
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