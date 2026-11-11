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Redada contra la 18 y MS-13: 13 capturados en operativos en Honduras

La Daet capturó en Tegucigalpa a presuntos miembros de la 18 y MS-13 con rangos de "Homie", "Hongra" y "Traca"

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