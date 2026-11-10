*
Precio del dólar
*
Horóscopo
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Mente Sana
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Mente Sana
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Edición PDF
Zonas sin luz este martes 10 de noviembre; consulte la lista
hace 2 min
X
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Sucesos
Iglesia defiende a supuesto miembro de la Pandilla 18 capturado en Tegucigalpa
La congregación defiende que ahora es un "predicador" que "está sirviendo a Dios", pero la policía lo señala de ser un cabecilla criminal
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 11:11
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Añadir La Prensa como fuente preferida
Últimos Videos
Sucesos
¡Hallan L278,000 escondidos en una bolsa de arroz en terminal de SPS!
Redacción La Prensa
Sucesos
Sulaco, Yoro: así fue el operativo contra el Cártel del Diablo en Honduras
Redacción La Prensa
Sucesos
San Pedro Sula: detienen a aspirante a bombero por presunta abuso
Redacción La Prensa
Sucesos
De Estados Unidos a Honduras: capturan a supuesto miembro de la MS
Redacción La Prensa
Sucesos
Policía Nacional interviene campos bananeros de El Progreso
Redacción La Prensa
Sucesos
Le arrebatan la vida a joven mientras reparaba motos en Villanueva
Redacción La Prensa
Sucesos
MP busca revertir libertad de tres agentes de la DAET
Redacción La Prensa
Sucesos
Reacciona la Daet tras puesta en libertad de tres de sus agentes acusados de tráfico de estupefacientes
Redacción La Prensa
Sucesos
Declaran culpable a Isaac Sandoval por atropellar a modelo colombiana
Redacción La Prensa
Sucesos
Isaac Sandoval dice estar tranquilo tras ser declarado culpable
Redacción La Prensa
Sucesos
Acusado de matar a su esposa es enviado al penal de El Progreso
Redacción La Prensa
Sucesos
Caso Vianka: Edwin Hernández se entrega en Copán
Redacción La Prensa