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Iglesia defiende a supuesto miembro de la Pandilla 18 capturado en Tegucigalpa

La congregación defiende que ahora es un "predicador" que "está sirviendo a Dios", pero la policía lo señala de ser un cabecilla criminal

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