Atrapan a La Indomable y a otros dos presuntos miembros de la 18 en La Ceiba

La Ceiba, Honduras. Tres personas señaladas como presuntos integrantes activos de la pandilla 18 fueron capturadas por agentes de la Policía Nacional durante dos operaciones ejecutadas en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida. Las detenciones se realizaron la noche del sábado, mediante patrullajes de rutina en la colonia Las Mercedes y el barrio La Julia, como parte de las acciones de seguridad y prevención desarrolladas en el litoral atlántico.

De acuerdo con el informe policial, los operativos estuvieron a cargo de agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la Dirección Policial de Investigaciones (Dipol). La primera intervención se desarrolló en la colonia Las Mercedes, donde fue requerida Joselin Patricia Pineda Navas, conocida con el alias de La Indomable, a quien las autoridades identifican con el rango de hongra dentro de la estructura criminal.

Durante el procedimiento, los agentes le decomisaron un teléfono celular y una motocicleta. Según los registros del sistema Nacmis, Pineda Navas había sido detenida en octubre de 2018 por los delitos de extorsión, tráfico de drogas y posesión de drogas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En esa misma zona también fue capturado Ángel Alberto Canales Vargas, alias Cabra, a quien las autoridades atribuyen el rango de paisa dentro de la pandilla 18. Al sospechoso le decomisaron un teléfono celular y una motocicleta.