Atrapan a La Indomable y a otros dos presuntos miembros de la 18 en La Ceiba

La Ceiba, Honduras. Tres personas señaladas como presuntos integrantes activos de la pandilla 18 fueron capturadas por agentes de la Policía Nacional durante dos operaciones ejecutadas en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida.
Las detenciones se realizaron la noche del sábado, mediante patrullajes de rutina en la colonia Las Mercedes y el barrio La Julia, como parte de las acciones de seguridad y prevención desarrolladas en el litoral atlántico.
De acuerdo con el informe policial, los operativos estuvieron a cargo de agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la Dirección Policial de Investigaciones (Dipol).
La primera intervención se desarrolló en la colonia Las Mercedes, donde fue requerida Joselin Patricia Pineda Navas, conocida con el alias de La Indomable, a quien las autoridades identifican con el rango de hongra dentro de la estructura criminal.
Durante el procedimiento, los agentes le decomisaron un teléfono celular y una motocicleta. Según los registros del sistema Nacmis, Pineda Navas había sido detenida en octubre de 2018 por los delitos de extorsión, tráfico de drogas y posesión de drogas.
En esa misma zona también fue capturado Ángel Alberto Canales Vargas, alias Cabra, a quien las autoridades atribuyen el rango de paisa dentro de la pandilla 18. Al sospechoso le decomisaron un teléfono celular y una motocicleta.
El informe policial señala que Canales Vargas fue detenido en abril de 2026 por tener una orden de captura pendiente por el delito de deserción militar.
La segunda operación se llevó a cabo en el barrio La Julia, donde los uniformados capturaron a Mario Noé Barcelona Cedillos, alias El Pollo, quien se desempeña como técnico en refrigeración y, según la Policía, ostentaba el rango de homie dentro de la estructura criminal.
Los registros del sistema Nacmis indican que Barcelona Cedillos fue detenido en enero de 2019 en la colonia La Planeta, de San Pedro Sula, Cortés, por suponerlo responsable de extorsión, tráfico de drogas y tenencia y portación ilegal de armas de fuego de uso prohibido y comercial.
La Policía Nacional informó que a los tres detenidos se les supone responsables del delito de asociaciones terroristas, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
Los sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde deberán continuar los procedimientos legales correspondientes para determinar su responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.