Revelan las funciones que cumplían la madre y hermana de El Diablo

La madre y la hermana de Esteban Gumercindo Rodas, señalado como presunto líder del denominado cártel del Diablo, desempeñaban funciones de apoyo logístico dentro de esa estructura criminal, de acuerdo con las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), informó este lunes el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez.
El funcionario confirmó que las dos mujeres fueron detenidas el domingo 15 de noviembre durante una operación policial ejecutada en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro. Ambas fueron presentadas este lunes ante las autoridades de la DPI en San Pedro Sula, Cortés.
Una de las capturadas fue identificada como Juana Rodas Cálix, de 60 años, madre del supuesto cabecilla del cártel del Diablo.
Mientras que la hermana responde al nombre de Melissa Manuela Ramos Rodas, de 18 años. Las dos mujeres tenían órdenes de captura por suponerlas responsables del delito de asociación terrorista.
Martínez explicó que las detenciones forman parte de las operaciones que las autoridades mantienen contra la organización criminal y aclaró que las mujeres no están siendo señaladas únicamente por su parentesco con Rodas, sino por las acciones que presuntamente realizaban dentro de la estructura.
"El hecho de tener un parentesco con una persona no es ninguna vinculación porque en materia penal la responsabilidad es personalísima, así lo establece la ley.
De acuerdo con el informe de la DPI, las investigaciones permitieron establecer que las dos mujeres presuntamente proporcionaban información a la organización criminal, además de facilitar víveres, alimentación, traslado de droga y apoyo logístico para el funcionamiento de la estructura.
Ambas cumplían un rol esencial en la estructura criminal y tendrán que responder por sus propias acciones y no por las de otras personas", manifestó el viceministro.
La institución policial detalló que las capturas fueron ejecutadas a las 7:30 de la mañana del domingo en la aldea Chilindrones, municipio de Sulaco, mediante un allanamiento de morada. En el operativo participaron elementos de la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la DPI, con apoyo de las Fuerzas Especiales y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).
La DPI también informó que los elementos técnicos, periciales y documentales recopilados durante cuatro años de investigación permitieron establecer presuntos vínculos de las detenidas con la organización criminal. Las órdenes de captura fueron emitidas por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de San Pedro Sula.
Al ser consultado sobre la posibilidad de capturar próximamente al supuesto líder del cártel del Diablo, Martínez indicó que las operaciones continúan y que las autoridades todavía tienen identificados a otros integrantes de la estructura que permanecen pendientes de detención.
"Son operaciones que están en curso, poco a poco se van alcanzando cada uno de los objetivos", expresó. Asimismo, señaló que, aunque ya se han registrado numerosas capturas, todavía faltan miembros de la organización por localizar y presentar ante el Ministerio Público y el Poder Judicial.
El funcionario evitó revelar los indicios científicos y probatorios que sustentan las investigaciones contra las dos mujeres, al argumentar que esos elementos deben ser conocidos durante el proceso judicial. Sin embargo, aseguró que existen suficientes elementos probatorios para respaldar la acusación que presentará el Ministerio Público.