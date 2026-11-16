Revelan las funciones que cumplían la madre y hermana de El Diablo

La institución policial detalló que las capturas fueron ejecutadas a las 7:30 de la mañana del domingo en la aldea Chilindrones, municipio de Sulaco, mediante un allanamiento de morada. En el operativo participaron elementos de la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la DPI, con apoyo de las Fuerzas Especiales y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).