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Capturan en Yoro a madre y hermana de “El Diablo”, cabecilla del Cártel del Diablo

Las detenidas fueron identificadas como Juana Rodas Cálix (de 60 años) y Melissa Manuela Ramos Rodas (de 18), quienes, de acuerdo con la información proporcionada, son madre y hermana de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido con el alias de El Diablo

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