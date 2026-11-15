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Capturan a tres presuntos miembros de la pandilla 18 en Atlántida

Alias La Indomable, Cabra y El Pollo tenían los rangos de hongra, paisa y homie, respectivamente, dentro de la pandilla 18, según la Policía

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