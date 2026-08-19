Olimpia viaja a Panamá con baja sensible para su duelo de Copa Centroamericana

Tegucigalpa,Honduras.

El Olimpia emprende viaje este miércoles rumbo a Ciudad de Panamá para afrontar el duelo correspondiente a la tercera fecha de la Copa Centroamericana frente al Alianza FC.

No obstante, la expedición del conjunto merengue afrontará este compromiso internacional con una baja de peso en la zona medular, confirmándose la ausencia del mediocampista Jorge Álvarez.

El habilidoso volante catracho sufrió una desafortunada recaída de la dolencia muscular que lo ha venido aquejando desde el inicio de la presente temporada. Esta situación física le ha impedido entrar en la lista de convocados estructurada por el técnico uruguayo Eduardo Espinel, quien mantendrá la confianza en Jamir Maldonado para asumir la responsabilidad en la contención del equipo.