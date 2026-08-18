Marathón con mala noticia antes de su “final” ante Alianza por Copa Centroamericana

San Pedro Sula, Honduras.

El Marathón disputa este miércoles uno de los partidos más importantes de los últimos años en el campo internacional. El conjunto verdolaga se medirá ante Alianza de El Salvador en un duelo que prácticamente tiene tintes de final, debido a que están en juego sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana 2026. El equipo sampedrano llega al compromiso con la moral a tope después del importante triunfo conseguido la semana anterior en territorio guatemalteco. El verde de Honduras derrotó 0-3 a Antigua en una actuación convincente que le permitió sumar tres puntos fundamentales y mantenerse con vida en un grupo que se ha convertido en una auténtica batalla por la clasificación. Actualmente, el conjunto dirigido por el argentino Silvio Rudman suma cuatro unidades, mientras que Alianza llega con seis puntos, por lo que un triunfo verdolaga le acercaría el boleto a la siguiente ronda del torneo de clubes más importante de Centroamérica.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el monstruo verde. En la previa del trascendental encuentro, el cuerpo técnico recibió una noticia que complica sus planes. Su centrocampista Tomás Sorto no podrá jugar ante Alianza debido a acumulación de tarjetas amarillas. El contención se ha convertido en uno de los hombres de confianza de Rudman y ha tenido participación en todos los compromisos que Marathón ha disputado hasta el momento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sorto fue amonestado en los partidos frente a Herediano y Antigua, alcanzando así el límite establecido por el reglamento de la competición. Al acumular dos tarjetas amarillas, el futbolista debe cumplir un partido de suspensión.

La ausencia representa un golpe importante para el conjunto verdolaga, especialmente porque se trata de un jugador que aporta equilibrio en la zona de recuperación, ayuda en la circulación del balón y cumple una función fundamental para proteger a la defensa. Además de la suspensión de Tomás Sorto, el cuerpo técnico verdolaga mantiene otra preocupación de cara al encuentro. Los delanteros Alberth Elis y Nayrobi Vargas también se encuentran en duda para el compromiso debido a las molestias físicas que han sufrido en los últimos días. Ambos futbolistas no han tenido participación regular en los últimos partidos, por lo que el cuerpo médico y el entrenador deberán esperar hasta última hora para determinar si están en condiciones de ser tomados en cuenta.

Fecha y horario del duelo