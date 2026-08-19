Hallan sin vida a un hombre en un estadio de Londres

Londres

La policía de Londres ha abierto una investigación después de encontrar el cadáver de un hombre de 33 años en The Valley, el estadio del Charlton Athletic, equipo del Championship o segunda división inglesa.

Los cuerpos de policía y los paramédicos recibieron una llamada el martes por la mañana para asistir a una persona en el estadio del Charlton y la propia policía metropolitana de Londres confirmó la muerte de la persona en el lugar.

Los detectives están investigando la posibilidad de que el hombre cayera desde una altura el lunes por la mañana.