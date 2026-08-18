Sismo de magnitud 5.9 sacude zona cercana a Dunhuang, China

Dunhuang, China

Un sismo de magnitud 5.9 se registró la noche del martes 18 de agosto de 2026 a 269 kilómetros al sureste de Dunhuang, China, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos ( USGS ).

El movimiento telúrico ocurrió a las 21:36:29 UTC y tuvo su epicentro en las coordenadas 37.835°N, 95.538°E, con una profundidad de 10 kilómetros.

De acuerdo con el reporte, el sismo ocurrió en una zona remota, alejada de los principales centros urbanos de la región. El registro del USGS aparece con estatus de revisión, por lo que los datos fueron examinados por el organismo.

El sistema PAGER del USGS, utilizado para estimar posibles impactos humanos y económicos, clasificó el evento con una alerta amarilla. La herramienta considera factores como magnitud, profundidad y población expuesta.

Los gráficos de evaluación muestran una alta probabilidad de que el sismo no provoque víctimas mortales. Sin embargo, el material consultado no establece un porcentaje exacto ni proporciona una estimación concreta de pérdidas económicas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En tanto, el sistema ShakeMap ubicó la sacudida máxima estimada en la categoría VII, correspondiente a una intensidad considerada "muy fuerte". Hasta el momento del reporte, el USGS no registraba testimonios ciudadanos sobre cómo fue percibido el movimiento.

El organismo mantiene un periodo de monitoreo de tres semanas y un radio de 250 kilómetros para identificar