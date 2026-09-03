El litoral Atlántico vive "ahogado" por los intensos racionamientos

La Ceiba, Honduras. La paciencia de los habitantes y comerciantes del litoral atlántico de Honduras ha llegado a su límite. En los últimos días, los racionamientos de energía eléctrica se han intensificado de manera crítica a causa de la alta demanda energética y la deficiente capacidad de generación, sumando a la región en una parálisis económica e incertidumbre constante.

El impacto de los apagones sobre el sector comercial en las principales ciudades de esta zona, incluyendo Tela, La Ceiba, Tocoa, Trujillo, Sonaguera, Sabá y Olanchito es alarmante, al punto que decenas de establecimientos se encuentran al borde de la quiebra definitiva.

"Ya no aguantamos, nuestro negocio depende de la energía y no tenemos. Tuve que comprar una planta generadora, pero gastamos demasiado en combustible y la factura eléctrica no baja. Si esto no mejora, vamos a tener que cerrar, como otros negocios de aquí que ya han tenido que hacerlo", manifestó con preocupación Yadira Bulnes, propietaria de un negocio de productos lácteos en la zona.