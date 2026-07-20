Registros oficiales no respaldan dos de las cuatro rebajas en combustibles mencionadas por Nasry Asfura

San Pedro Sula, Honduras

Nasry Asfura, presidente de Honduras, aseguró que en los últimos cuatro lunes los combustibles registraron rebajas de 4.77 lempiras, 3.83, 3.62 y 1.61. "Los combustibles en los últimos cuatro lunes (registraron) rebajas desde 4.77, 3.83, 3.62 y 1.61", afirmó Asfura (a partir del 2:22:23).

Su aseveración es engañosa porque mezcla datos correctos con incorrectos que no coinciden con los registros de la Secretaría de Energía (Sen). Las rebajas de 4.77 y 3.83 lempiras en el diésel, registradas el 22 y 29 de junio, respectivamente, sí coinciden con los datos oficiales. No obstante, las supuestas disminuciones de 3.62 y 1.61 lempiras para el 6 y 13 de julio no aparecen en las estructuras de precios publicadas por la Sen. Las declaraciones de Nasry Asfura surgieron luego de que la Secretaría de Energía anunciara la nueva estructura de precios de los combustibles, vigente a partir del 20 de julio, en la que se registran aumentos en la mayoría de los carburantes tras cuatro semanas consecutivas de rebajas. Para esa semana, la gasolina superior aumentó 69 centavos por galón, la gasolina regular 33 centavos, el kerosene 1.29 lempiras y el diésel 1.06 lempiras.

LA PRENSA Verifica solicitó comentarios a Asfura sobre su declaración por medio del secretario de Comunicaciones, José Argueta; sin embargo, hasta el cierre de este fact-check no se obtuvo respuesta.



Distintas a las oficiales

LA PRENSA Verifica revisó las estructuras semanales de precios publicadas por la Secretaría de Energía (Sen) para corroborar el comportamiento de los combustibles durante los cuatro lunes previos a la declaración de Asfura. La revisión permitió establecer que únicamente las dos primeras cifras mencionadas por el mandatario coinciden con los registros oficiales de la Sen. Cabe resaltar que, en su declaración, Asfura no especificó a qué carburante correspondían las rebajas mencionadas. Por ello, LA PRENSA Verifica revisó las estructuras oficiales de precios de los principales combustibles de consumo nacional. El lunes 22 de junio, la Sen anunció una reducción de 4.77 lempiras por galón en el diésel, una de las rebajas más significativas registradas durante ese período. Ese ajuste fue aplicado en la estructura oficial de precios vigente para esa semana. Una semana después, el lunes 29 de junio, la misma institución informó una rebaja de 3.83 lempiras por galón para el diésel, cifra que también coincide con la mencionada por Asfura. Sin embargo, la estructura de precios publicada para el lunes 6 de julio no registra una reducción de 3.62 lempiras en ninguno de los combustibles de consumo general. Los ajustes anunciados para esa semana fueron distintos a la cifra señalada por el gobernante hondureño. De igual forma, la estructura correspondiente al lunes 13 de julio tampoco muestra una rebaja de 1.61 lempiras. Aunque algunos combustibles experimentaron variaciones en sus precios, ninguna de ellas coincide con el monto citado en la declaración. La revisión de las publicaciones oficiales evidencia que las cifras de 3.62 y 1.61 no forman parte de las rebajas aplicadas durante los cuatro lunes señalados.