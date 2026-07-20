TikTok incorpora herramienta de IA que puede ayudar a detectar desinformación

San Pedro Sula, Honduras

TikTok incorporó una nueva herramienta basada en inteligencia artificial que permite a los usuarios encontrar contenido visualmente similar dentro de la plataforma. La función, identificada como “Encontrar similares” o “Find Similar”, analiza elementos presentes en una imagen o video para mostrar publicaciones relacionadas, una característica que guarda similitud con las herramientas de búsqueda inversa de imágenes como Google Lens. La función forma parte de las nuevas capacidades de búsqueda visual que algunas plataformas digitales han desarrollado para facilitar la identificación de objetos, escenas o elementos presentes en contenidos multimedia.

Herramientas de búsqueda

En el caso de TikTok, la herramienta utiliza sistemas de reconocimiento visual para detectar características dentro de una publicación y relacionarlas con otros contenidos disponibles en la aplicación. Su funcionamiento es similar al de una búsqueda inversa de imágenes. Mientras una búsqueda tradicional utiliza palabras escritas para encontrar información, una búsqueda visual parte de una imagen o un fragmento de video como referencia para localizar coincidencias o elementos parecidos en internet o dentro de una plataforma específica. Por ejemplo, si un usuario observa una fotografía o video que muestra un lugar, una persona, un objeto o una escena determinada, la función puede identificar características visuales y mostrar publicaciones relacionadas. De esta manera, la herramienta permite rastrear contenidos similares sin depender únicamente de una descripción escrita. Aunque la búsqueda visual de TikTok está orientada principalmente a descubrir contenido relacionado, esta tecnología también puede ser utilizada como un recurso adicional para verificar información que circula en la plataforma. Al encontrar publicaciones similares, los usuarios pueden comparar versiones de un mismo video o imagen y revisar si el material corresponde al contexto en el que fue difundido. En el ámbito de la verificación digital, una de las principales dificultades es determinar el origen de imágenes y videos que circulan fuera de contexto. Un contenido puede ser real, pero atribuido falsamente a otro lugar, fecha o acontecimiento. Las herramientas de búsqueda inversa ayudan a identificar publicaciones anteriores y posibles usos distintos del mismo material.

Fortalecimiento de verificación