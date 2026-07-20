¿Mundial 2030 con 64 selecciones? Formato, fechas y 6 países sedes

España.

La Copa Mundial de la FIFA de 2030 será un torneo sin precedentes. Por primera vez en la historia, la máxima fiesta del fútbol se jugará en seis países y tres continentes distintos. Esta decisión busca unir la organización moderna del torneo con la celebración de los 100 años del primer Mundial, disputado en Uruguay en 1930. Los anfitriones principales y encargados de organizar casi todo el torneo serán España, Marruecos y Portugal. Sin embargo, la pelota comenzará a rodar unos días antes en Sudamérica, con tres partidos especiales en Uruguay, Argentina y Paraguay para conmemorar el centenario.

¿Por qué se jugará en tantos países? La razón principal es puramente sentimental e histórica. En 2030 se cumple un siglo desde que se jugó el primer Mundial. Por ello, la FIFA aprobó un festejo único: Uruguay: Albergará el partido inaugural y la ceremonia del centenario en Montevideo, como homenaje a ser el primer país anfitrión y el primer campeón del mundo. Argentina: Tendrá un partido en reconocimiento a su selección, que fue la subcampeona en aquella final de 1930. Paraguay: Recibirá otro encuentro debido a que allí se encuentra la sede de la Conmebol, la única confederación de fútbol que existía cuando nació el torneo.

Clasificación directa: Gracias a este formato, las seis selecciones de los países sedes (España, Marruecos, Portugal, Uruguay, Argentina y Paraguay) ya tienen su boleto asegurado para el torneo. Fechas clave y el reto del calendario Para evitar que los largos viajes afecten a los futbolistas, la FIFA diseñó un calendario escalonado que le dará descanso a los equipos: 8 y 9 de junio de 2030: Se jugará la ceremonia del centenario y los tres partidos en Sudamérica. 13 y 14 de junio de 2030: Se realizará la ceremonia inaugural oficial y los primeros partidos en España, Marruecos y Portugal. Los traslados: Las seis selecciones que jueguen en Sudamérica tendrán entre 11 y 12 días para viajar, descansar y adaptarse a Europa o África antes de su segundo partido. El resto de los equipos tendrá unos 5 o 6 días de descanso entre juegos.