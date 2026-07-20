Olimpia vs Motagua en Supercopa Honduras: día, hora y precios de la boletería

Tegucigalpa, Honduras.

La espera está por terminar. Esta semana se disputará la primera edición oficial de la Supercopa de Honduras, un compromiso que enfrentará a Olimpia y Motagua en el Estadio Nacional Chelato Uclés. El encuentro está programado para el jueves 23 de julio a las 7:00 de la noche y marcará el inicio de una nueva competencia dentro del calendario del fútbol hondureño. Olimpia llega a este compromiso con una plantilla renovada y varias incorporaciones para afrontar la nueva temporada. El conjunto merengue ya hizo oficiales los fichajes de Enrique Imanol, Jainer Bermúdez, Cristian Canales, Emanuel Cuello, Kilmar Peña, Jack Baptiste y el uruguayo Nicolás Dibble, futbolistas con los que espera fortalecer todas sus líneas.

Durante los últimos días, el equipo dirigido por Eduardo Espinel ha continuado afinando detalles en sus entrenamientos con la misión de conquistar el primer título oficial del semestre. Además de las altas, el club también ha registrado algunas bajas respecto al torneo anterior, dando paso a una renovación importante en su plantel. Uno de los grandes atractivos del encuentro será la presencia del árbitro internacional Saíd Martínez, quien recientemente representó a Honduras en la Copa del Mundo 2026. El experimentado silbante fue designado como juez central para impartir justicia en este histórico compromiso.

DÓNDE COMPRAR LA BOLETERÍA

Los aficionados que deseen asistir al clásico ya pueden adquirir sus boletos a través de DILO. Los precios establecidos son de L 200 en Sol, L 400 en Sombra, L 700 en Silla y L 1,000 en Palco.

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