Olimpia sorprende con fichaje de goleador: Llega por pedido de Espinel

Tegucigalpa, Honduras.

En plena disputa de la final del Mundial 2026, el Club Deportivo Olimpia sorprendió este domingo al anunciar un nuevo fichaje de cara al torneo de Apertura y a sus próximos compromisos internacionales. A través de sus redes sociales, el conjunto albo confirmó la incorporación del delantero argentino Imanol Enríquez Martiarena, de 26 años, quien llega procedente de Chaco For Ever, equipo que milita en la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

El atacante, de 1.80 metros de estatura, es un viejo conocido del entrenador Eduardo Espinel, ya que ambos coincidieron en Plaza Colonia de Uruguay. Bajo la dirección del estratega uruguayo, Enríquez integró el histórico plantel que conquistó el título de la Primera División uruguaya en 2021, una de las mayores gestas en la historia del club. Durante su etapa en Plaza Colonia disputó 23 partidos y marcó un gol, aportando al equipo que se coronó campeón y dejó una huella imborrable en el fútbol uruguayo bajo el mando de Espinel. Tras esa experiencia, regresó a Argentina para continuar su carrera profesional. Allí defendió las camisetas de Círculo Deportivo, Deportivo Maipú, Aldosivi y Chaco For Ever, acumulando rodaje en la Primera Nacional y consolidándose como un delantero con experiencia y recorrido en el competitivo ascenso argentino.