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Olimpia sorprende con fichaje de goleador: Llega por pedido de Espinel

En medio de la expectativa que genera el inicio de la nueva temporada, Olimpia volvió a sacudir el mercado de fichajes con la incorporación de un atacante.

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 13:03 -
  • German Alvarado
Olimpia sorprende con fichaje de goleador: Llega por pedido de Espinel

Eduardo Espinel pidió la llegada del argentino y la directiva le pudo complacer con el fichaje.
Tegucigalpa, Honduras.

En plena disputa de la final del Mundial 2026, el Club Deportivo Olimpia sorprendió este domingo al anunciar un nuevo fichaje de cara al torneo de Apertura y a sus próximos compromisos internacionales.

A través de sus redes sociales, el conjunto albo confirmó la incorporación del delantero argentino Imanol Enríquez Martiarena, de 26 años, quien llega procedente de Chaco For Ever, equipo que milita en la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

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El atacante, de 1.80 metros de estatura, es un viejo conocido del entrenador Eduardo Espinel, ya que ambos coincidieron en Plaza Colonia de Uruguay. Bajo la dirección del estratega uruguayo, Enríquez integró el histórico plantel que conquistó el título de la Primera División uruguaya en 2021, una de las mayores gestas en la historia del club.

Durante su etapa en Plaza Colonia disputó 23 partidos y marcó un gol, aportando al equipo que se coronó campeón y dejó una huella imborrable en el fútbol uruguayo bajo el mando de Espinel.

Tras esa experiencia, regresó a Argentina para continuar su carrera profesional. Allí defendió las camisetas de Círculo Deportivo, Deportivo Maipú, Aldosivi y Chaco For Ever, acumulando rodaje en la Primera Nacional y consolidándose como un delantero con experiencia y recorrido en el competitivo ascenso argentino.

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Si el cuerpo técnico lo considera oportuno y completa todos los trámites correspondientes, Imanol Enríquez podría tener su debut oficial este jueves 23 de julio, cuando Olimpia dispute la final de la Supercopa de Honduras frente a Motagua en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en el primer clásico capitalino de la temporada.

Con la llegada de Enríquez, Olimpia sigue reforzando su plantel para la nueva temporada. El argentino se suma a las incorporaciones de los uruguayos Emanuel Cuello y Nicolás Dibble, además de Kilmar Peña, Jainer Bermúdez, Cristian Canales y Jack Jean-Baptisté, en una clara apuesta de la directiva por potenciar al equipo que dirige Eduardo Espinel.

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German Alvarado
German Alvarado
Periodista

Desde 2014 en medios de comunicación, creando y desarrollando contenido deportivo para las plataformas digitales de Diario LA PRENSA, Diez y El Heraldo. Especializado en cobertura de noticias y actualidad del fútbol nacional e internacional.

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