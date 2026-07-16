Luis Palma se corona campeón de la Supercopa de Polonia: ¿cuántos títulos tiene el hondureño?

El Lech Poznan del delantero hondureño Luis Palma se coronó como campeón de la Supercopa 2026 de Polonia, luego de derrotar 3-1 al Górnik Zabrze, un compromiso que se volvió una fiesta en el estadio Poznan.
El futbolista catracho continúa viviendo una gran temporada por Europa y ahora arranca la temporada de la mejor manera con la conquista de una nueva copa para sus vitrinas.
El camino para el "Bicho" ha sido de muchas alegrías desde su llegada a Polonia, donde ya suma 8 trofeos desde la temporada 2023/24.
El Lech Poznan conquistó esta victoria 3-1 con anotaciones de Kozubal, Rodríguez e Ishak. Cabe apuntar que este compromiso Luis Palma no se hizo presente en el marcador, sin embargo, fue titular y con buena actuación.
El atacante hondureño y su equipo llegaron a este duelo como los actuales campeones en la primera división de ese país, luego de marcar un gol el 16 de mayo en la victoria del Lech Poznań frente al Radomiak Radom de 3-1 por la jornada 33, penúltima fecha de la primera división de Polonia.
Con la conquista de esta nueva corona, ahora el Lech Poznan y el jugador hondureño deberán poner su mirada en la Champions League, donde jugarán la fase previa.
El cuadro polaco deberá enfrentar al Aarhus de Dinamarca, donde se están disputando la fase de los cuartos de final. El duelo está programado para el 21 de julio a partir de las 11:00 de la mañana hora hondureña.