Luis Palma se corona campeón de la Supercopa de Polonia: ¿cuántos títulos tiene el hondureño?

El Lech Poznan del delantero hondureño Luis Palma se coronó como campeón de la Supercopa 2026 de Polonia, luego de derrotar 3-1 al Górnik Zabrze, un compromiso que se volvió una fiesta en el estadio Poznan.

El futbolista catracho continúa viviendo una gran temporada por Europa y ahora arranca la temporada de la mejor manera con la conquista de una nueva copa para sus vitrinas.

El camino para el "Bicho" ha sido de muchas alegrías desde su llegada a Polonia, donde ya suma 8 trofeos desde la temporada 2023/24.