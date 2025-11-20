Detención judicial contra presunto asesino de Frank Morris, jefe de inteligencia del INP

San Pedro Sula

En audiencia de declaración de imputado se logró la detención judicial en contra de Jorge Luis Godoy Serpas, alias “Chifle”, hombre acusado del asesinato y robo en perjuicio del jefe de inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario y subcomisario en condición de retiro Frank Alexis Morris Ruiz.

De acuerdo con el Ministerio Público, el requerimiento fiscal se presentó el pasado 14 de octubre del presente año. Posteriormente, Godoy fue arrestado por miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) el pasado 18 de noviembre en Choloma, departamento de Cortés.

El hecho criminal se registró el 22 de agosto en la colonia Los Laureles de Comayagüela. A eso de las 9:00 de la noche, el encausado, junto con otro hombre y una mujer, se bajaron del vehículo marca Toyota, modelo Corolla, color plateado y, mediante amenazas con arma de fuego, comenzaron a intimidar y quitarle las pertenencias a las personas que allí se encontraban.

Durante el atraco, Morris intentó arrebatarle el celular a la mujer, pero fue en ese momento cuando uno de los criminales le disparó en varias ocasiones, provocándole graves heridas.

Tras el ataque, los criminales huyeron rumbo al anillo periférico; por su parte, Morris fue trasladado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde lamentablemente falleció producto de las heridas recibidas.

El juez que lleva el caso programó la audiencia inicial para el lunes 24 de noviembre a las 11:00 de la mañana.