A los golpes Olimpia y Motagua: zafarrancho, expulsados y bellezas en New Orleans

Las imágenes del vibrante y emocionante empate 2-2 que nos dejó el Clásico Olimpia vs Motagua en New Orleans, Estados Unidos. Goles, polémica y una vergonzosa pelea a puño limpio.
Olimpia viajó a New Orleans con la Copa 40 conquistada el torneo pasado para ofrecerlo a la afición olimpista.
Michaell Chirinos ofreció la Copa 40 a los aficionados del Olimpia en el Tad Gormley Stadium.
Olimpia y Motagua se enfrentaron en un vibrante partido que terminó con empate a dos. Ambos conjuntos no contaban con habituales titulares.
La afición del Olimpia dijo presente en el estadio Tad Gormley de New Orleans.
También hubo hinchas del Motagua que alentaron sin parar a su equipo en el estadio Tad Gormley de New Orleans.
Esta bella aficionada olimpista cautivó a su llegada al Tad Gormley Stadium de New Orleans.
Otra linda aficionada que disfrutó del Clásico Olimpia vs Motagua en New Orleans.
Josman Figueroa inauguró el marcador con su gol para el Olimpia.
La celebración de Josman Figueroa con sus compañeros del Olimpia tras marcar el 1-0 ante Motagua.
Michaell Chirinos marcó el 2-0 del Olimpia con un buen remate de derecha.
Michaell Chirinos, que ejerció de capitán, festejó su gol con Santiago Ramírez y Carlos Sánchez.
Onan Rodríguez se queda con el balón tras un disparo de Carlos 'Zapatilla' Mejía.
El lamento de 'Zapatilla' Mejía tras su disparo que paró Onan Rodríguez.
Cuando se terminaba el primer tiempo, los jugadores de Olimpia y Motagua se vieron envueltos en un zafarrancho vergonzoso.
El argentino Agustín Mulet se fue a los golpes con Riky Zapata al borde del descanso. ¿Qué pasó?
La pelea la comenzó Agustín Mulet, quien mostró una pésima actitud en un juego amistoso.
Agustín Mulet cometió una falta, se encaró con Óscar Padilla Discua, a quien empujó, y luego llegó Riky Zapata en defensa de sus compañeros y se armó la tángana.
Riky Zapata no le toleró nada y ante la agresión de un enardecido Agustín Mulet, se dieron a puño limpio.
Los ánimos se caldearon ya que ninguno de sus compañeros podían detenerlos en medio de la pelea mientras Marcelo Santos estaba en el suelo.
Los desapartaban y volvían a toparse con todos los poderes... Marlon Licona trataba de calmarlos, pero no podía.
Varios jugadores de Olimpia también intentaban controlar a Agustín Mulet, mientras Riky Zapata iba por él.
Marlon Licon logró separar al mediocampista argentino del Olimpia.
Parte de la seguridad del estadio ingresó a la cancha para poner orden al momento de la trifulca.
Agustín Mulet se fue expulsado en el Olimpia tras el zafarrancho que protagonizó.
En el Motagua también vio la tarjeta roja Riky Zapata por responder a los golpes a Mulet.
Al futbolista del Motagua no le gustó la decisión del árbitro y le reclamó.
Así se terminó el primer tiempo, mientras la seguridad del estadio ponía orden en el campo.
Eduardo Espinel acompañó a Agustín Mulet al momento de dejar la cancha tras el final del primer tiempo.
En la segunda parte, el brasileño Romario Da Silva marcó un penal que le cometieron a él mismo para el descuento de Motagua.
Romario Da Silva recogió el balón y lo llevó rápido al centro para reanudar las acciones.
En el último minuto, Luis Meléndez marcó el gol del empate de Motagua en un córner y amargó al Olimpia. Fue el salvador que mantuvo el invicto azul.
John Kleber Oliveira gritando el gol de Luis Meléndez para el empate de Motagua 2-2 ante Olimpia.