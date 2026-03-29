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A los golpes Olimpia y Motagua: zafarrancho, expulsados y bellezas en New Orleans

El buen gesto de Olimpia con su afición y el salvador de Motagua para mantener el invicto.

A los golpes Olimpia y Motagua: zafarrancho, expulsados y bellezas en New Orleans
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Las imágenes del vibrante y emocionante empate 2-2 que nos dejó el Clásico Olimpia vs Motagua en New Orleans, Estados Unidos. Goles, polémica y una vergonzosa pelea a puño limpio.

 FOTOS: Mauricio Ayala y Marco Fonseca
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Olimpia viajó a New Orleans con la Copa 40 conquistada el torneo pasado para ofrecerlo a la afición olimpista.
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Michaell Chirinos ofreció la Copa 40 a los aficionados del Olimpia en el Tad Gormley Stadium.
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Olimpia y Motagua se enfrentaron en un vibrante partido que terminó con empate a dos. Ambos conjuntos no contaban con habituales titulares.
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La afición del Olimpia dijo presente en el estadio Tad Gormley de New Orleans.
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También hubo hinchas del Motagua que alentaron sin parar a su equipo en el estadio Tad Gormley de New Orleans.
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Esta bella aficionada olimpista cautivó a su llegada al Tad Gormley Stadium de New Orleans.
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Otra linda aficionada que disfrutó del Clásico Olimpia vs Motagua en New Orleans.
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Josman Figueroa inauguró el marcador con su gol para el Olimpia.
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La celebración de Josman Figueroa con sus compañeros del Olimpia tras marcar el 1-0 ante Motagua.
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Michaell Chirinos marcó el 2-0 del Olimpia con un buen remate de derecha.
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Michaell Chirinos, que ejerció de capitán, festejó su gol con Santiago Ramírez y Carlos Sánchez.
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Onan Rodríguez se queda con el balón tras un disparo de Carlos 'Zapatilla' Mejía.

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El lamento de 'Zapatilla' Mejía tras su disparo que paró Onan Rodríguez.
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Cuando se terminaba el primer tiempo, los jugadores de Olimpia y Motagua se vieron envueltos en un zafarrancho vergonzoso.
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El argentino Agustín Mulet se fue a los golpes con Riky Zapata al borde del descanso. ¿Qué pasó?
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La pelea la comenzó Agustín Mulet, quien mostró una pésima actitud en un juego amistoso.
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Agustín Mulet cometió una falta, se encaró con Óscar Padilla Discua, a quien empujó, y luego llegó Riky Zapata en defensa de sus compañeros y se armó la tángana.
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Riky Zapata no le toleró nada y ante la agresión de un enardecido Agustín Mulet, se dieron a puño limpio.
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Los ánimos se caldearon ya que ninguno de sus compañeros podían detenerlos en medio de la pelea mientras Marcelo Santos estaba en el suelo.
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Los desapartaban y volvían a toparse con todos los poderes... Marlon Licona trataba de calmarlos, pero no podía.
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Varios jugadores de Olimpia también intentaban controlar a Agustín Mulet, mientras Riky Zapata iba por él.
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Marlon Licon logró separar al mediocampista argentino del Olimpia.
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Parte de la seguridad del estadio ingresó a la cancha para poner orden al momento de la trifulca.
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Agustín Mulet se fue expulsado en el Olimpia tras el zafarrancho que protagonizó.
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En el Motagua también vio la tarjeta roja Riky Zapata por responder a los golpes a Mulet.
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Al futbolista del Motagua no le gustó la decisión del árbitro y le reclamó.
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Así se terminó el primer tiempo, mientras la seguridad del estadio ponía orden en el campo.
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Eduardo Espinel acompañó a Agustín Mulet al momento de dejar la cancha tras el final del primer tiempo.
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En la segunda parte, el brasileño Romario Da Silva marcó un penal que le cometieron a él mismo para el descuento de Motagua.
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Romario Da Silva recogió el balón y lo llevó rápido al centro para reanudar las acciones.
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En el último minuto, Luis Meléndez marcó el gol del empate de Motagua en un córner y amargó al Olimpia. Fue el salvador que mantuvo el invicto azul.
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John Kleber Oliveira gritando el gol de Luis Meléndez para el empate de Motagua 2-2 ante Olimpia.
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