A María Fernanda y a su hermano los raptaron y luego los acribillaron en Tegucigalpa

Fotos en vida de María Fernanda Torres Sánchez, la joven de 23 años que fue acribillada junto a su hermano en la colonia Altos del Trapiche en Tegucigalpa.
El informe preliminar indica que los dos hermanos fueron privados de su libertad la noche del sábado 28 de marzo.
Se conoció que ellos vivían con sus padres y fueron llevados por la fuerza por sujetos desconocidos que se transportaban en una camioneta roja.
Los hermanos Torres residía en la aldea La Casitas. Ella tenía 23 años y él apenas 18.
Los vecinos del sector dijeron que escucharon una tremenda balacera, se estima que fueron unos 25 tiros.
La mayoría de los disparos fueron en los rostros de los dos jóvenes. Quedaron irreconocibles.
De acuerdo con su DNI, María Fernanda Torres Sánchz nació el 22 de noviembre del 2022 en el Distrito Central.
María Fernanda ventía una short negro, camiseta y calcetas azules.
Jonathan andaba una camiseta azul con flores, calcetas blancas, calzoneta y tenis negros.
Las autoridades policiales llegaron en la escena a realizar el levantamiento de los cuerpos y recolectando evidencias para determinar el móvil del doble asesinato.