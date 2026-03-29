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A María Fernanda y a su hermano los raptaron y luego los acribillaron en Tegucigalpa

Los hermanos María Fernanda y Jonathan Mauricio Torres aparecieron muertos y con sus rostros desfigurados en la colonia Altos del Trapiche de Tegucigalpa

A María Fernanda y a su hermano los raptaron y luego los acribillaron en Tegucigalpa
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Fotos en vida de María Fernanda Torres Sánchez, la joven de 23 años que fue acribillada junto a su hermano en la colonia Altos del Trapiche en Tegucigalpa.
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El informe preliminar indica que los dos hermanos fueron privados de su libertad la noche del sábado 28 de marzo.
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Se conoció que ellos vivían con sus padres y fueron llevados por la fuerza por sujetos desconocidos que se transportaban en una camioneta roja.
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Los hermanos Torres residía en la aldea La Casitas. Ella tenía 23 años y él apenas 18.
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Los vecinos del sector dijeron que escucharon una tremenda balacera, se estima que fueron unos 25 tiros.
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La mayoría de los disparos fueron en los rostros de los dos jóvenes. Quedaron irreconocibles.
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De acuerdo con su DNI, María Fernanda Torres Sánchz nació el 22 de noviembre del 2022 en el Distrito Central.
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María Fernanda ventía una short negro, camiseta y calcetas azules.
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Jonathan andaba una camiseta azul con flores, calcetas blancas, calzoneta y tenis negros.
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Las autoridades policiales llegaron en la escena a realizar el levantamiento de los cuerpos y recolectando evidencias para determinar el móvil del doble asesinato.
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