La decisión que le costó la vida al subcomisario Joel Vargas en Chamelecón

San Pedro Sula, Honduras

El oficial fue ultimado durante un operativo en el que buscaba a un pandillero implicado en el crimen de un oficial de Policía retirado, asesinado en Tegucigalpa en agosto de este año.

Un error de procedimiento habría provocado la muerte del subcomisario de Policía Joel Vargas en la colonia La Providencia, sector Chamelecón de San Pedro Sula, norte de Honduras.

Las autoridades policiales informaron que Vargas se trasladó desde Tegucigalpa para cumplir la misión de ubicar al sospechoso, y que unos ocho agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) le brindaron apoyo en la búsqueda.

Se informó que los superiores de Vargas le indicaron que, una vez localizado el objetivo, solicitara refuerzos debido a lo peligroso de la zona, dominada por la Pandilla 18, pero no lo hizo.

Al ubicar al sospechoso en la colonia La Providencia, Vargas se habría tomado la decisión de lograr la captura y se bajó del vehículo en el que se transportaba para ingresar a una vivienda de dos plantas.

De acuerdo con el reporte oficial, justo cuando tomó el portón de la casa para abrirlo comenzaron los disparos, hiriéndolo de gravedad.

Los policías que lo acompañaban repelieron el ataque. Vargas fue trasladado de inmediato a la clínica policial en el barrio La Guardia, pero falleció. El oficial era jefe de la Unidad de Femicidios de la DPI en Tegucigalpa.

Según lo relatado por las autoridades policiales, el oficial no quiso esperar refuerzos debido al deseo de concretar la captura, pese a que sus acompañantes le advirtieron: “no se baje oficial porque andamos poquitos y no sabemos cuántos hay adentro”.

También se señaló como error que el vehículo en el que se desplazaba la patrulla pasó varias veces frente a la vivienda, lo que alertó a los pandilleros.