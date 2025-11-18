Capturan a siete presuntos pandilleros de la 18 en Chamelecón

San Pedro Sula, Honduras

La Policía Nacional de Honduras informó este martes el fallecimiento del Subcomisario de Policía Joel Esteban Vargas Ordoñez, quien perdió la vida durante un enfrentamiento armado mientras lideraba una serie de operativos e inspecciones en el barrio La Providencia, en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula. De acuerdo con el informe preliminar, un equipo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acompañado por personal técnico de reconocimiento y dirigido por el Subcomisario Vargas Ordoñez, realizaba allanamientos y labores de verificación cuando fueron atacados de manera repentina por sujetos armados.

En el intercambio de disparos, el Subcomisario Vargas Ordoñez resultó herido de gravedad y un agente de la DPI también sufrió lesiones. Este último permanece bajo atención médica.

Capturas tras el ataque

Tras el hecho, las unidades policiales desplegaron una operación de saturación total en el área, ejecutando registros, aseguramientos y operativos de búsqueda que permitieron la captura de al menos siete presuntos integrantes de la Pandilla 18, estructura criminal que opera en el sector. El despliegue policial continúa con el objetivo de ubicar a otros responsables del ataque y desarticular por completo a los grupos delictivos que afectan a la población de Chamelecón. Hasta el momento, los detenidos no han sido identificados por las autoridades policiales.

Reconocimiento institucional