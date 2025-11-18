Taxista muere acribillado en barrio Cabañas de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.

Autoridades policiales registraron la tarde de este martes la muerte de un hombre en el barrio Cabañas, entre la 16 y 17 calle, 11 avenida de San Pedro Sula, Cortés.

Según el informe preliminar, la víctima se dedicaba al oficio de taxista y su unidad era la número 0082. Fue asesinado detrás de donde se ubicaba el centro penal del barrio Cabañas. El reporte indica que presentaba un disparo en la parte trasera de la cabeza.

Asimismo, el informe señala que uno de los agresores presuntamente se habría subido a la parte trasera de la unidad, mientras que otro lo acompañaba a bordo de una motocicleta.