  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Identifican a taxista asesinado en el barrio Cabañas de SPS

César Banegas, de 41 años, fue asesinado en la 16 y 17 calle, 11 avenida, del populoso barrio Cabañas

Identifican a taxista asesinado en el barrio Cabañas de SPS
1 de 10

Foto en vida de César Banegas, el taxista que fue asesinado la tarde de este martes 18 de noviembre en el barrio Cabañas.
Identifican a taxista asesinado en el barrio Cabañas de SPS
2 de 10

El informe preliminar indica que un sujeto que iba en la parte trasera del taxi le infirió un disparo a Banegas.
Identifican a taxista asesinado en el barrio Cabañas de SPS
3 de 10

El cuerpo de César quedó al interior de esta unidad con registro 0082.
Identifican a taxista asesinado en el barrio Cabañas de SPS
4 de 10

Testigos relataron que el sicario, tras dispararle al taxista, se subió a una moto en donde otro sujeto lo estaba esperando.
Identifican a taxista asesinado en el barrio Cabañas de SPS
5 de 10

Un familiar de César indicó que este vivía cerca de donde fue asesinado, por lo que se presume que en ese momento se dirigía para su casa.
Identifican a taxista asesinado en el barrio Cabañas de SPS
6 de 10

"Era una persona muy tranquila, trabajó en rapiditos, anduvo vendiendo tortillas y apenas había vuelto a los taxis", indicó un familiar.
Identifican a taxista asesinado en el barrio Cabañas de SPS
7 de 10

El crimen de César se registró atrás de donde funcionó el presidio del barrio Cabañas, en la 16 y 17 calle y 11 avenida.
Identifican a taxista asesinado en el barrio Cabañas de SPS
8 de 10

Cesar tenía 41 años y le sobreviven dos niñas. Es originario de San Pedro Sula y residente en el barrio Cabañas.
Identifican a taxista asesinado en el barrio Cabañas de SPS
9 de 10

El taxi con registro 0082 quedó en la banqueta. Hasta el lugar llegaron las autoridades policiales para resguardar la zona.
Identifican a taxista asesinado en el barrio Cabañas de SPS
10 de 10

Hace unos meses, César estuvo vendiendo tortillas en el mercado Guamilito, por lo que era común verlo también en ese sector.
Cargar más fotos