Un policía muerto y varios heridos deja enfrentamiento en Chamelecón

La Policía Nacional lamentó profundamente la muerte del subcomisario Vargas y expresó solidaridad con su familia

Fotografía en vida del subcomisario Vargas.

 Foto: Redes Sociales
San Pedro Sula, Honduras

La Policía Nacional confirmó este martes el fallecimiento del subcomisario Vargas, quien perdió la vida durante un enfrentamiento con delincuentes mientras cumplía labores operativas en la colonia Montebello, sector Chamelecón, zona norte de Honduras.

De acuerdo con la institución, en el incidente también resultaron heridos otros agentes que acompañaban al oficial en la operación. Los policías fueron trasladados para recibir atención médica.

Taxista muere acribillado en barrio Cabañas de San Pedro Sula

A través de redes sociales, la Policía Nacional lamentó profundamente la muerte del subcomisario y expresó solidaridad con su familia, compañeros y toda la institución.

“Nuestro subcomisario Vargas ha fallecido en cumplimiento del deber”, indicó el mensaje oficial.

La entidad también informó que se ha desplegado un amplio operativo en la zona con el objetivo de capturar a los responsables. “Desplegamos a nuestros policías para capturar a los delincuentes que le quitaron la vida”, añadió la institución.


Redacción La Prensa
