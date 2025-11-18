Un policía muerto y varios heridos deja enfrentamiento en Chamelecón

San Pedro Sula, Honduras

De acuerdo con la institución, en el incidente también resultaron heridos otros agentes que acompañaban al oficial en la operación. Los policías fueron trasladados para recibir atención médica.

La Policía Nacional confirmó este martes el fallecimiento del subcomisario Vargas, quien perdió la vida durante un enfrentamiento con delincuentes mientras cumplía labores operativas en la colonia Montebello, sector Chamelecón, zona norte de Honduras.

A través de redes sociales, la Policía Nacional lamentó profundamente la muerte del subcomisario y expresó solidaridad con su familia, compañeros y toda la institución.

“Nuestro subcomisario Vargas ha fallecido en cumplimiento del deber”, indicó el mensaje oficial.

La entidad también informó que se ha desplegado un amplio operativo en la zona con el objetivo de capturar a los responsables. “Desplegamos a nuestros policías para capturar a los delincuentes que le quitaron la vida”, añadió la institución.